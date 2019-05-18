Samanyolu Haber /Gündem / 3. Havalimanı mağduru anlattı: 7 saattir uçakta bekletiliyoruz /18 Mayıs 2019 09:58

3. Havalimanı mağduru anlattı: 7 saattir uçakta bekletiliyoruz

Hava koşulları nedeniyle sorun yaşandığı, birçok uçağın uzun süre tur atmak zorunda kaldığı ve bazı uçakların Tekirdağ Çorlu Havalimanı'na yönlendirildiği Yeni açılan İstanbul Havalimanı'nda mahsur kalan yolculardan biri olanları anlattı

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İstanbul Havalimanı'nda olumsuz hava koşulları nedeniyle çok sayıda uçak iniş yapamadı. Uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı.
Yakıt kritiğine giren bazı uçaklar ise başta Çorlu Havalimanı olmak üzere çevre havalimanlarına yönlendirildi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndan yapılacak seferlerde gecikmeler yaşandı.

'7 SAATTİR BEKLETİLİYORUZ'

Cumhuriyet gazetesine telefonla ulaşan bir Berlin-İstanbul yolcusu, uçaklarının Çorlu'ya acil iniş yaptığını belirterek, 7 saattir Çorlu Havalimanı'nda bekletildiklerini, yakıt ikmali yetersizliğinden dolayı havalimanından ayrılamadıklarını ve 7 uçağın Çorlu'da bekletildiğini söyledi.

Yolcu ayrıca, uçaktan çıkarılmadıklarını ve gıda yetersizliği bulunduğunu da aktardı.

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Cevahir Efe Çelik Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada konuyla ilgili şunları söyledi:

''İstanbul Havalimanı’nda bugün olumsuz hava koşulları nedeniyle çok sayıda uçağın iniş yapamadığı ve Çorlu’ya yönlendirildiği haberleri kamuoyuna yansıdı. Biz demiştik demeyi sevmeyiz ama 2014 yılında biz demiştik.''

TMMOB İKK, kendi bünyesinde oluşturduğu 3. Havalimanı Çalışma Grubunun yaptığı araştırmaların sonucunu bir rapor haline getirmiş ve kamuoyuyla paylaşmıştı. Raporda "Proje ekolojik ve jeolojik kriterler, zemin özellikleri, kazı ve dolgu alanları, kent bilimi ve uçuş güvenliği açısından kabul edilebilir değildir" denilmişti.
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