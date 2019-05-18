3. Havalimanı mağduru anlattı: 7 saattir uçakta bekletiliyoruz

İstanbul Havalimanı'nda olumsuz hava koşulları nedeniyle çok sayıda uçak iniş yapamadı. Uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı.



Yakıt kritiğine giren bazı uçaklar ise başta Çorlu Havalimanı olmak üzere çevre havalimanlarına yönlendirildi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndan yapılacak seferlerde gecikmeler yaşandı.





'7 SAATTİR BEKLETİLİYORUZ'





Cumhuriyet gazetesine telefonla ulaşan bir Berlin-İstanbul yolcusu, uçaklarının Çorlu'ya acil iniş yaptığını belirterek, 7 saattir Çorlu Havalimanı'nda bekletildiklerini, yakıt ikmali yetersizliğinden dolayı havalimanından ayrılamadıklarını ve 7 uçağın Çorlu'da bekletildiğini söyledi.





Yolcu ayrıca, uçaktan çıkarılmadıklarını ve gıda yetersizliği bulunduğunu da aktardı.



