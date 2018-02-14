3. havaalanı işçileri kazan kaldırdı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın şimdiye kadar 27 işçinin hayatını kaybettiğini açıkladığı 3. havalimanı inşaatında işçiler kitlesel bir yürüyüş yaparak çalışma koşullarına isyan etti.
İş cinayetleri ile sık sık gündeme gelen 3. Havalimanı inşaatında çalışan işçiler çalışma ve barınma koşullarına itiraz ederek kamp içinde yürüyüşe geçerek eylem yaptı.
Kaldıkları odaların kapasitelerinin yaklaşık iki katı işçinin kullanımına sunulması işçileri isyan ettirdi.
Jandarma, “İnsanca yaşamak istiyoruz” ve “Kahrolsun işçi düşmanları” sloganları ile Akpınar işçi kampından, kamp amirliğine yürüyüşe geçen işçileri barikat kurarak engelledi.
Alınan bilgiye göre, İstanbul Grand AirPort (İGA) Kamp Amiri, işçileri tehdit ederek “Odalarınıza dönün, böyle yaparsanız hepiniz o odalarda tıkış tıkış yaşarsınız” şeklinde konuştu.
Amirlikten gelen açıklamada, “İGA yönetiminin odalardaki kişi sayısının arttığından haberi yok, lütfen odalarınıza geri dönün” ifadeleri kullanıldı.
Yaklaşık 30 bin işçinin çalıştığı şantiyede işçilerin barındığı tek kişilik odaların 2’ye, 2 kişilik odaların 4’e, 4 kişilik odaların ise 6 kişiye çıkarıldığı belirtiliyor.
İŞÇİLERİN TALEPLERİ KABUL EDİLDİ
Havalimanında çalışan işçiler tarafından oluşturulan komitenin, kamp amirliği ile yaptığı görüşme sonrasında işçilerin taleplerinin kabul edildiği öğrenildi.