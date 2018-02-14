3. havaalanı işçileri kazan kaldırdı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın şimdiye kadar 27 işçinin hayatını kaybettiğini açıkladığı 3. havalimanı inşaatında işçiler kitlesel bir yürüyüş yaparak çalışma koşullarına isyan etti.







İş cinayetleri ile sık sık gündeme gelen 3. Havalimanı inşaatında çalışan işçiler çalışma ve barınma koşullarına itiraz ederek kamp içinde yürüyüşe geçerek eylem yaptı.





Kaldıkları odaların kapasitelerinin yaklaşık iki katı işçinin kullanımına sunulması işçileri isyan ettirdi.





Jandarma, “İnsanca yaşamak istiyoruz” ve “Kahrolsun işçi düşmanları” sloganları ile Akpınar işçi kampından, kamp amirliğine yürüyüşe geçen işçileri barikat kurarak engelledi.



