3. Havaalanı CEO'su ilk kez konuştu: Evet iddialar doğru ama...

Hürriyet'e konuşan CEO Kadri Samsunlu işçilerin iddialarıyla ilgili şunları söyledi:







''Servislerin beklenmesi konusunda haklı oldukları taraflar var. İnşaatın son 2 ayına girdiğimiz için sürekli işçi girişi var. Yeterli servis girişi koymamışız. Servis sayısını artırıp, optimizasyona gittik. Servislerin saat ve seferleri ile bekleme alanları yeniden düzenlendi. Kampımızda tahta yok ama tahtakurusu var. Olaydan sonra 1600 yatak, 2 bin çarşaf nevresim değiştirdik. Tahtakurusuyla mücadele ilaçla çözebileceğiniz konu değil. Bütün bunlar için özür diledim ve takımımızla gereğini yapıyoruz. Yemekler konusunda, onlar ne yiyorsa biz de aynısını yiyoruz.





İşçilerin maaşlarını alamaması birinci derece İGA’nın sorunu değil. Burada 2 türlü yükümlülük var. İGA ve taşeronlar. Ben taşeronların hakedişlerini ödüyorum. Ben parasal sıkıntı içinde değilim. Ama taşeronla alttaki ilişki 3 aydır sorunlu. Taşeronları çekip konuşmamız gereken bir konu. Bunu konuşmaya başladık. Resmi maaş bordrolarını biz işçinin hesabına gönderiyoruz. Bunun dışında yaptıkları anlaşmaları takip etme şansımız yok.''