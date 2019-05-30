Samanyolu Haber /Gündem / 3. Hava alanında pilot 'minibüsçü misali' ara yoldan gitmeye çalışınca olanlar olmuş /30 Mayıs 2019 10:45

3. Hava alanında pilot 'minibüsçü misali' ara yoldan gitmeye çalışınca olanlar olmuş

İstanbul Havalimanı'nda geçen hafta yaşanan uçak kazasının Ankara’da ve havacılık sektöründe şok etkisi yapan gerekçesi ortaya çıktı.

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 Buna göre Sümela isimli Boeing 777/300 tipi uçağın pilotları, taksi süresini kısaltmak için 'kestirme' yolu tercih etti.

Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre, geçen hafta, İstanbul Havalimanı’nda, Türk Hava Yolları'na (THY) ait Sümela isimli Boeing 777/300 tipi uçak taksi yaptığı sırada yol kenarında bulunan bir elektrik direğine çarptı. Ankara, kazanın nedenine ilişkin araştırmasını sürdürüyor.

Bu süreçte doğrudan ya da dolaylı yer alan ve kazayı araştıran taraflarla görüşüldü. “Büyük bir facia da yaşanabilirdi” değerlendirmelerine de neden olan kazaya ilişkin çalışmaların arka planına ulaşıldı. Kazanın araştırmalar sonrasında ortaya çıkarılan gerekçesini öğrenildi.

Buna göre Sümela isimli Boeing 777/300 tipi uçağın pilotları, taksi süresini kısaltmak için 'kestirme' yolu tercih etti. Diğer bir deyişle yönlendirildikleri yol yerine daha kısa sürede havalanma olanağına kavuşacakları yola girdiler. Uçak, bu sırada yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

Yetkililer, bu gerekçeye ilişkin soru üzerine, “Konuyla ilgili çalışmalar sürüyor. Bütün taraflarla görüşülüyor. Elektronik kayıtlar inceleniyor” dedi.
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