Samanyolu Haber /Spor / 3 büyükler euro mağduru oldu! /21 Kasım 2017 16:20

3 büyükler euro mağduru oldu!

Türkiye'de en çok takip edilen spor dallarının başında futbol geliyor. Üç büyükler her transfer döneminde dünya yıldızlarını Türkiye'ye getirmek için birbiriyle yarışıyor.

3 büyükler euro mağduru oldu!

 Bu yılın en flaş transferleri ise Pepe, Gomis ve Valbuena olmuştu. Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe yönetimlerinin gerçekleştirdiği bu transferler euro kurunun yükselmesi ile daha da maliyetli bir hal aldı. Peki üç büyük takım hangi futbolcuya ne kadar fazla para ödeyecek? işte detayları...

Galatasaray’ın Swansea’den transferi Bafetimbi Gomis, 15.06.2017 tarihinde  Galatasaray’a yıllık 3 milyon 350 bin euro’ya, Türk lirası olarak da 13 milyon 132 bin TL’ye transfer oldu. Çünkü  15.06.2017 tarihinde  Euro’nun TL karşısındaki değeri 3,92 TL idi. Ancak bugün Euro 4,65’TL’ye  dayandı.  Bafetimbi Gomis’in yıllık maaşının Galatasaray’a maliyeti 15 milyon 577 bin 500 TL’ye fırladı. Bu durumda fark 2 milyon 445 bin 500 TL’ye çıktı

Real Madrid ve Portekiz’in dünyaca ünlü yıldız stoperi Pepe, Beşiktaş’a 05.07.2017 tarihinde yıllık 4 milyon 750 bin euro garanti ücret karşılığında transfer oldu. 05.07.2017 tarihinde euronun TL karşısındaki değeri 4,07 TL idi.  Bu durumda yıldız oyuncu Temmuz ayında Beşiktaş’a 19 milyon 332 bin 500 TL’ye transfer olmuştu. Ancak bugün itibari ile euronun yükselmesi ile birlikte yıldız futbolcunun yıllık maaşının maliyeti Beşiktaş’a 22 milyon 087 bin 500 TL’ ye geldi. Aradaki fark 2 milyon 755 bin TL oldu. Bu durumda Beşiktaş yönetimi 5 ay içerisinde euronun yükselmesinden dolayı  Pepe’ye  2 milyon 755 bin TL fazla para ödeyecek.

Fransız  futbolcu Mathieu Valbuena, Fenerbahçe’ye  12.06.2017 tarihinde yıllık 3 milyon euro garanti ücret karşılığında transfer oldu. Valbuena Fenerbahçe ile anlaşma imzaladığı o tarihte euro’nun TL değerindeki karşılığı 3.96 TL’ İdi. Haziran ayında imzalanan sözleşmede  Mathieu Valbuena’nın yıllık alacağı garanti ücret 11 milyon 880 bin TL’ye denk geliyordu. Ancak bugün itibarı ile euro 4,65 seviyesini gördü. Bu durumda Mathieu Valbuena, Fenerbahçe’den  yılda 13 milyon 950 bin TL kazanacak.  5 ay içerisinde değişen kur nedeni ile Fenerbahçe, Valbuena’ya  2 milyon 070 bin TL fazla ödeme yapacak.


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