Samanyolu Haber /Gündem / 3 bavullu itiraz gecesinde bakın ne olmuş? /01 Mayıs 2019 20:13

3 bavullu itiraz gecesinde bakın ne olmuş?

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) İstanbul seçimi için üç bavul belge ile itirazda bulunduğu ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşme fotoğraflarını paylaştığı 16 Nisan günü Türkiye Varlık Fonu (TVF) yönetim kurulunun toplandığını yazan Sözcü gazetesi köşe yazarı Çiğdem Toker, “Nakit arayışına dönük karmaşık ve şeffaf olmayan işlemlerle” borç krizine çözüm arandığını yazdı.

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 Çiğdem Toker'in bugünkü yazısının ilgili bölümü şöyle:

“AKP'lilerin ellerinde çekçekli bavullarla YSK'ya girerken fotoğraf verdiği 16 Nisan. İşte o gün Türkiye Varlık Fonu (TVF) yönetim kurulu, şirketin başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Saray'da toplanmış. 6 fon belgesi değişti.

TVF bünyesindeki Alt Fon’un kurucu belgesinde yapılan değişikliklerin izini sürmek için adeta karşılaştırmalı metin analizi yapmak gerekiyor.

Altında şirket başkanı Erdoğan’ın imzası olan değişiklikler teknik olmakla birlikte önemli görünüyor:

– Alt Fon için alınacak kredinin limiti yükselmiş. Düne kadar portföy değerinin yüzde 20’sine kadar kredi alabilecekken bu oran yüzde 50’ye yükseltilmiş.
– Alt Fon portföyünde repo yapılabilecek varlıkların rayiç değer oranı yüzde 20’yken, yüzde 100’e yükselmiş.
– Ana sermayeye eklenecek, sermaye hesabına dahil etmek üzere yüzde 100’e kadar kredi sağlanabilecek.
– Alt Fon’a kamu alacakları (6183 Sayılı Yasa kapsamında) takip ve haciz yapılabileceği maddesi eklenmiş. 

Bu kararların 16 Nisan tarihli oluşunun bir önemi de şu:

Geçen hafta TVF ile Eximbank arasında 150 milyon Euro tutarında sermaye benzeri kredi için imzalanan sözleşme için bu değişikliğin beklendiği anlaşılıyor. Nakit arayışına dönük tüm bu karmaşık ve şeffaf olmayan işlemlerin borç krizine nasıl deva olacağını ise birlikte göreceğiz.

“Peki o gün ve ertesi gün haberi çıkmayan, açıklaması duyurusu yapılmayan bu toplantıyı nereden öğrendin?” derseniz, cevaplayayım: Ticaret Sicil Gazetesi'nden.

25 Nisan tarihli Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanan yönetim kurulu kararı, TVF'ye bağlı kurulmuş Piyasa İstikrar ve Denge Alt Fonu kuruluş belgesinde değişiklikler yapıyor. Alt Fon'un Yatırım Komitesi Başkanı artık Erişah Arıcan (Bakan Albayrak'ın hocası olduğu bilinen Arıcan'ın görev listesi giderek uzuyor.) Üyeleri ise Zafer Sönmez, Çağatay Abraş. Portföy yöneticisi ise Can Sümer.

TVF bünyesindeki Alt Fon'un kurucu belgesinde yapılan değişikliklerin izin sürmek için adeta karşılaştırmalı metin analizi yapmak gerekiyor.

İŞLEME ESAS ORANLAR YÜKSELDİ

Altında şirket başkanı Erdoğan'ın imzası olan değişiklikler teknik olmakla birlikte önemli görünüyor:

– Alt Fon için alınacak kredinin limiti yükselmiş. Düne kadar portföy değerinin yüzde 20'sine kadar kredi alabilecekken bu oran yüzde 50'ye yükseltilmiş.
– Alt Fon portföyünde repo yapılabilecek varlıkların rayiç değer oranı yüzde 20'yken, yüzde 100'e yükselmiş.
– Ana sermayeye eklenecek, sermaye hesabına dahil etmek üzere yüzde 100'e kadar kredi sağlanabilecek.
– Alt Fon'a kamu alacakları (6183 Sayılı Yasa kapsamında) takip ve haciz yapılabileceği maddesi eklenmiş.

Bu kararların 16 Nisan tarihli oluşunun bir önemi de şu:

Geçen hafta TVF ile Eximbank arasında 150 milyon Euro tutarında sermaye benzeri kredi için imzalanan sözleşme için bu değişikliğin beklendiği anlaşılıyor.

Nakit arayışına dönük tüm bu karmaşık ve şeffaf olmayan işlemlerin borç krizine nasıl deva olacağını ise birlikte göreceğiz.
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