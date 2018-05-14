3 ayda Türkiye'ye kaynağı belirsiz 3.69 milyar dolar girmiş... Ama çare olmadı....

Fakat buna rağmen ocak-mart döneminde cari açık 16,4 milyar dolar oldu. Cari açık mart ayında 4 milyar 812 milyon dolara yükseldi. on iki aylık cari işlemler açığı 55 milyar 380 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.





Net hata noksan kalemi, mart ayında 2,92 milyar dolar olurken, ocak-mart döneminde kaynağı belirsiz para girişi 3,69 milyar dolar olarak gerçekleşti. Öte yandan şubattaki cari açık 4,15 milyar dolardan 4,52 milyar dolara revize edildi.



