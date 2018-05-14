Samanyolu Haber /Gündem / 3 ayda Türkiye'ye kaynağı belirsiz 3.69 milyar dolar girmiş... Ama çare olmadı.... /14 Mayıs 2018 23:23

3 ayda Türkiye'ye kaynağı belirsiz 3.69 milyar dolar girmiş... Ama çare olmadı....

Merkez Bankası’nın (MB) açıkladığı verilere göre; ocak-mart döneminde kaynağı belirsiz para girişi 3.69 milyar dolar olarak gerçekleşti.

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Fakat buna rağmen ocak-mart döneminde cari açık 16,4 milyar dolar oldu. Cari açık mart ayında 4 milyar 812 milyon dolara yükseldi. on iki aylık cari işlemler açığı 55 milyar 380 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Net hata noksan kalemi, mart ayında 2,92 milyar dolar olurken, ocak-mart döneminde kaynağı belirsiz para girişi 3,69 milyar dolar olarak gerçekleşti. Öte yandan şubattaki cari açık 4,15 milyar dolardan 4,52 milyar dolara revize edildi.

Yabancı yatırımcı kaçıyor

Sendika.org’un haberine göre, Merkez Bankası’nın değerlendirmelerine göre; ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 1 milyar 692 milyon dolar artarak 4 milyar 608 milyon dolara yükselmesi, birincil gelir dengesi açığının 240 milyon dolar artarak 1 milyar 313 milyon dolara yükselmesi ve bir önceki yılın mart ayında 240 milyon dolar net giriş kaydeden ikincil gelir dengesinin bu yılın aynı ayında 6 milyon dolar net çıkış kaydetmesi etkili oldu.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 239 milyon dolar tutarında artarak 988 milyon dolara çıktı.

Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 218 milyon dolar artarak 1 milyar 238 milyon dolar oldu.
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