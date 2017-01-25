Samanyolu Haber /Ekonomi / 3.5 milyon kişinin öğle yemeği tehlikede /25 Ocak 2017 10:56

3.5 milyon kişinin öğle yemeği tehlikede

Restoran sahipleri, 3.5 milyona yakın çalışanın kullandığı yemek kartlarını (ticket) boykota hazırlanıyor.

SHABER3.COM

Türkiye’de yaklaşık 3.5 milyon kişi öğle yemeklerini yemek kartları (eski adıyla ticket) ile yiyebiliyor . Ancak son günlerde firmalar Yemek Kart ücretlerini firmalara ödeyemeyince , Kart firmaları bu durumu restoranlara yansıtmaya başladı

Şimdilerde yemek kart firmaları restoranlara yaptığı ödemeyi 15 günden 30 bazıları 60 güne çıkardılarç Hal böyle olunca zaten uzun süredir  yüksek komisyon ücretlerinden şikayet eden restoranları isyan ettirdi 

Türkiye’de 200 bine yakın noktada kullanılan bu kartlarla ilgili olarak harekete geçen restoran sahipleri  “Eğer komisyon ücretleri ve ödeme süreleri ile ilgili bir düzenleme yapılmazsa, tüm restoranlarda bu kartların kullanımını kaldıracağız. Bu zor günlerde herkes birbirine destek olurken, bu şirketler de bir şey yapmalı” açıklamasını yaptılar

TÜRKİYE’YE 25 YIL ÖNCE GİRDİ

KARTLI yemek pazarı Türkiye’de 1992 yılında “yemek çekleri” ile başladı. 1997 yılında ise sektör ‘yemek çekinden’ kartlı sisteme geçiş yaptı. Sektör 2000’li yılların başında çok hızlı bir büyeme yakaladı. Bugün 10’a yakın firmanın rekabet ettiği kartlı yemek pazarı yılda ortalama yüzde 10 büyüme gösteriyor. İstanbul’da işyerlerinin yoğun olduğu yerlerdeki restoranların aylık cirolarının yüzde 60-70’i yemek kartlarıyla sağlanıyor. 

*1992 : Yemek kartlarının Türkiye’ye giriş yılı

*3.5 milyon: Türkiye’de bu kartları kullanan çalışan sayısı

*200 bin: Bu kartlarla hizmet veren tahmini restoran sayısı

*Yüzde 10: Yemek kartı sektöründe yıllık büyüme oranı
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