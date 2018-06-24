296 Türk diplomat Almanya'dan sığınma istedi

Haberde, bu istatistiğe diplomatların ailelerinin de dahil olduğu kaydedilirken sığınma başvuruları sonucunda kaç kişinin talebinin kabul edildiği kaç kişinin de sınır dışı edildiği yönünde bilgi verilmedi.







Bu kategoriden sığınma başvuruları 15 Temmuz sonrası başlatılan cadı avı, hukuksuz tutuklamalar ve işkenceler sebebiyle başlamıştı.





Alman makamları iltica hakkı isteyen devlet görevlileri ve hizmet hareketine mensuplarına, haksız tutuklanma, ölüm tehlikesi, işkence görme ihtimali, toplumdan dışlanma ve adil yargılanma hakkının ihlali gibi 'kanıtlanabilir' sebepler ibraz edildiğinde oturum izni veriyor. Oturum süresince dil kursu ve geçim yardımı yapılan başvuruculara kalacak yer, maddi yardım, sağlık ve okul hizmeti sağlanıyor. İlgili sürede yeterli derecede dil öğrenen ve işe yerleştirilen kişiler süre bitiminde oturumunu devam ettirebiliyor.