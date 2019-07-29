29 kiloya düşen Fatma öğretmen için imza kampanyası: 5 günde 5 bin imzaya ulaştı

Fatma Görmez, 15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsü sonrası çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) çok sevdiği öğretmenlik mesleğinden uzaklaştırıldı.





Sağlık sorunlarıyla mücadele eden Görmez, eşi Bekir Görmez'in bir tweet yüzünden tutuklanması sonucu tek başına kaldı.





Yaşadığı sıkıntılar sebebiyle rahatsızlananan 14 yaşındaki oğlu uzun ve zorlu bir tedavi sürecinin ardından hayatını kaybetti. Bu sırada yaptığı tüm çağrılara rağmen eşinin oğlunu son kez görmesine izin verilmedi.





BÖBREĞİNİ VE İŞİTME DUYUSUNU KAYBETTİ





Anne Görmez de çektiği sıkıntılar neticesinde önce böbreğini ve işitme duyusunu kaybetti, ardından kalp sağlığı sıkıntıya girdi.





Arka arkaya geçirdiği iki ameliyatın ardından 29 kiloya kadar düşen Görmez'in tek isteği eşinin tutuksuz yargılanması. Hayatına bir hastane odasında devam eden anne Görmez, eşinin kendisi ve 14 yaşındaki kızı ile ilgilenebilmesi için serbest kalmasını talep ediyor.







AST, Görmez'in bu talebine destek vermek için change.org'da imza kampanyası başlattı. Kampanya 5 günde 5000 imza aldı. Kurum, Görmez'in dramının son bulması için 30 Temmuz Salı günü de ikinci bir sosyal medya kampanyasına hazırlanıyor.





DESTEK ÇAĞRISI





Türkiye saati ile 22:00'da başlayacak kampanya #FatmaGörmezÖlmesin ve #DoNotLetFatmaGormezDie tagleri ile yürütülecek.





AST, tüm insan hakları savunucularını, 29 kiloya kadar düşen Fatma Görmez'in dramının son bulması için düzenlenen kampanyaya @silencedturkey adlı twitter hesabından ve kurumun www.silencedturkey.org adlı internet sitesinden destek vermeye çağırıyor.



