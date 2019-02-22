'28 Şubat'ta bu kadar kısıtlanmadım' diyen Taşgetiren'in işine son verildi

İktidara yakın olan yazar Ahmet Taşgetiren’in bir televizyon programında sarf ettiği “Kendimi bu zamandaki kadar kısıtlı bir duygu içinde görmedim” sözleri nedeniyle mensubu olduğu Erenköy Cemaatine ait radyo programındaki işine son verildi.





Taşgetiren TV5 kanalında Yıldıray Oğur’un sunduğu Medya Analiz programına katılmıştı. Karar Yazarı Taşgetiren, Türkiye’nin içinde bulunduğu güncel koşulları işaret ederek “12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat döneminde yazdım, kendimi bu zamandaki kadar kısıtlı bir duygu içinde görmedim. Söylenmesi gereken söylenmeli, yazılmalı. İliştirilmiş gazetecilik iktidar için de sağlıklı değil. Yukarıdakiler biat beklemezse bile alttakiler sizi zorluyor” demişti.





Söz konusu sözlerin hemen ardından Taşgetiren’in Erenköy Cemaatinin yayın organı olan Erkam Radyo’daki programına son verildi. Konuyla ilgili görüşleri sorulan Taşgetiren ise görevine son verilmesini yalanlamayarak, “Bu konuda konuşmak istemiyorum. Daha sonra kendim yazacağım” dedi.







OdaTV’nin iddiasına göre, AKP içindeki muhalif kanat arasında yer alan Taşgetiren, Erenköy Cemaatinin bir başka yayın organı olan Altınoluk dergisinin sorumlu yazı işleri müdürlüğü görevinden de alındı. Taşgetiren’in yerine Lütfi Aslan’ın getirildiği öne sürüldü.





İBRETLİK YAZARLIK SERÜVENİ





Taşgetiren yıllar önce Yeni Şafak'ta Tayyip Erdoğan'ı eleştiren bir yazısı sebebiyle işsiz kalmış bu dönemde kendi blogunda yazmaya başlamıştı. Bu gelişmenin ardından kendisine Hizmet Hareketi'ne yakın yayın kuruluşları kucak açmış uzun yıllar burada 'yazılarına müdahale olmaksızın' yazmayı sürdürmüştü. Bugün Gazetesi ve Aksiyon Dergisi'nde yazılar yazan, Burç FM Radyo ve Mehtap TV'de programlara daimi konuk olarak katılan Taşgetiren, Samanyolu Haber TV'de de konuk olarak programlara çıkıyordu. 17-25 Aralık Yolsuzluk soruşturmaları sonrası Taşgetiren Erdoğan yanlısı tutum takınarak Star Gazetesi'ne geçti. Burada Hizmet Hareketi hakkında hakarete varan yazılar yazan Taşgetiren Cem Küçük vb iktidar yandaşlarıyla girdiği polemikler sonucu işten atıldı, ekran yasağı aldı. İktidara yakın medyada yazamayan Taşgetiren şu an sadece iktidardan dışlanan ancak muhalif çizginin de yanında görmediği eski AKP'lilerin buluşma noktası olan Karar gazetesinde yazıyor.