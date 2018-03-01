28 Şubat'ın sivil kanadına operasyon geliyor





‘Köşelerinden indirip bindirenler vardı’

Erdoğan “Sivil kanatla ne kastediyorsunuz?” sorusunun sorulması üzerine de şöyle devam etti: “Sendikalar, medya, iş dünyası… O dönem ‘Beşli Çete’ mi ne diyorlardı. O süreçte neler yapıldığını benden çok daha iyi biliyorsunuz. Ama bunlara hiç mi hiç dokunulmadı şu ana kadar. Tamamen es geçildi. Savcının dediğiniz türden bir yaklaşım göstermesi, dosyalarda bazı şeylerin öne çıktığını gösteriyor. Dosyalar okunurken gözden kaçmış olanlar veya görülmek istenmemiş unsurlar herhalde öne çıkıyor. Şimdi muhtemelen bunlar da gündeme gelecektir. Bizim tek arzumuz, adaletin tecelli edilmesidir. O zaman verilmiş kararlarla mağdur oldukları için haklarını arayan insanlar var. Bedel ödemesi gerekenler, buyursunlar bedelini ödesinler. O süreçte, köşelerinden çok rahat, indirenler bindirenler vardı. Bizim muhtarlığımıza kadar uğraşanlar vardı.”



Afrika gezisine çıkan Erdoğan, Cezayir’de kendisine eşlik eden gazetecilerine açıklamalarda bulundu. Karar aşamasına yaklaşan ve 60 kişiye ömür boyu hapis istenen 28 Şubat davası ile ilgili “Ergenekon ve Balyoz sanığı askerlerin bir kısmı ve medyanın bir bölümü, 28 Şubat’ın askeri darbe olmadığını, bunun F... kumpası olduğunu söylüyorlar, ne dersiniz?” sorusuna Erdoğan, “O süreci yaşamış, kısmen bedel ödeyerek yaşamış biriyim. O işin sivil kanatlarının bizim üzerimizde oynadığı oyunları gördük. Yargı bu işin sivil kanadının hangi boyutta olduğunu da ortaya çıkaracaktır” diye yanıt verdi.