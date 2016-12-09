28 Şubat savcısı hakkında karar







9 Kasım'da gözaltına alınan 28 Şubat savcısı Mustafa Bilgili yaklaşık bir ay süren gözaltı işkencesi sonrası tutuklandı.

İşte o süreç:





28 gün emniyette alıkonulan Bilgili 2 gün önce adliyeye sevk edildi.





Savcı Bilgili 28 gün boyunca gözaltında tutulduğu sürede son güne kadar emniyette hiçbir işlem yapılmadı.

Soruşturmayı yürüten savcılık ve kolluk güçleri uzun gözaltı süresini psikolojik işkence olarak kullandı.





Bilgili adliyeye ise ters kelepçe takılarak ön kapıdan ve basına teşhir edilerek götürüldü.







Kamuoyunda Kozmik Oda ile ilgili servis edilen haberlerin de gerçeği yansıtmaması kafaları karıştırdı.





Zira Kozmik Oda olarak bilinen iki odada bulunan belgeler arama kararında geçen "Darbeye teşebbüs" iddiasıyla ilgili belgelerden oluşuyordu. Savcı Bilgili'nin dosyası askeri savcılıkla eş zamanlı yürüttüğü hiçbir polisin dosyada görev almadığı, dosyadan 5 yıl boyunca tek bir haber çıkmaması da öne çıktı.

Kozmik Oda dosyasında Gladyo listesi bulunmuş aynı liste MİT tarafından Meclis Darbeleri Araştırma Komisyonuna gönderilmişti.

Kozmik Oda soruşturmasını "takipsizlik" ile kapatan savcı aramalarda bulunan İrtica ile Mücadele Eylem Planı, Misyoner faaliyetlerin takibi, seçim anket çalışmaları, Erdoğan-Yasin El Kadı ilişkisi, Azınlıklara yönelik takipleri askerin motivasyon amaçlı çalışmaları olarak değerlendirmişti.