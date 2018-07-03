Samanyolu Haber /Gündem / 28 Şubat davasının gerekçeli kararı açıklandı /03 Temmuz 2018 22:47

28 Şubat davasının gerekçeli kararı açıklandı

"Refahyol hükümetinin istifasıyla sanıkların eylemleri arasında nedensellik bağı bulunduğu"

SHABER3.COM

28 Şubat davasının gerekçeli kararı açıklandı. Kararında, "Refahyol Hükümeti'nin istifasıyla sanıkların eylemleri arasında nedensellik bağı bulunduğu" belirtildi.

Dönemin Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı, dönemin Genelkurmay İkinci Başkanı Çevik Bir’in de aralarında bulunduğu 103 sanığın darbe suçundan yargılandığı 28 Şubat davasının gerekçeli kararı açıklandı.

Kararda, "Refahyol Hükümetinin istifasıyla sanıkların eylemleri arasında nedensellik bağı bulunduğu" belirtildi.

28 Şubat davasının gerekçeli kararında, "Dava konusu olayda, hu¨ku¨meti cebren ıskat veya vazife go¨rmekten cebren men etme eylemini gerc¸ekles¸tirmek u¨zere, bir kısım sanıkların o¨nceden gizlice ittifak etmis¸ oldukları anlas¸ılmaktadır" denildi.

Gerekçeli kararda, İç Hizmet Kanununun 35. maddesinin TSK'ya askeri müdahale ve demokratik düzeni ortadan kaldırma yetkisi vermediği vurgulandı. 

Davanın gerekçeli kararında, "Genelkurmay Başkanı Karadayı'nın hükümetin düşürülmesi suçuna iştiraki konusunda tam bir vicdani kanaate varıldığı" belirtildi.

Dönemin Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı, dönemin Genelkurmay İkinci Başkanı Çevik Bir, ve Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 21 sanık hakkında müebbet hapis cezası verilmişti, ancak mahkeme, yaşları, sağlık durumları da dikkate alınarak haklarında yurt dışına çıkma yasağı ve imza karşılığında adli kontrol uygulanması kararını vermişti.
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