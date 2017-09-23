28 Milyon liralık skandal hastane

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 2012 yılında ihaleye çıkan Kuşadası Devlet Hastanesi ihalesini Erme İnşaat kazandı. Yaklaşık 28 milyona mal olan hastanenin 950 günde teslim edilmesi gerekiyordu. Gecikmeler ve eksikliklere rağmen hastane tamamlanmış gibi teslim alındı. Kamu ihalelerinde yüklenici şirketin eksik yaptığı işlerin, daha sonradan yapılması için yatırdığı teminat ise eksikler tespit edilmeden iade edildi. Yüzlerce eksiğin tespit edildiği ve kullanıma başlanmadan bozulan cihazların olduğu hastanede belirtilen özellikleri taşıması için harcanması gereken rakamın ise 3 milyonun üzerinde olduğu ortaya çıktı.

BODRUM KATI RUTUBETLİ

Hastanenin acil bölümünden elektrik tesisatına kadar yüzlerce kritik eksik tespit edildi. Asansörlerin ruhsatlandırılması dahi yapılmadı. Eksiklerin belirlendiği raporda asansörlerle ilgili şu vahim not yer aldı: “Yeşil etiketleri alınan asansörlerin ruhsatlandırılma işlerinin tamamlanması, arızalı olan asansörlerin arızalarının giderilmesi, yangın algılama sistemi olmayan asansörün dahil edilmesi…” Öte yandan hastanenin dört bloğunun bodrum katları su aldığı için rutubet yaptı. Birçok alanda ise olması gereken PVC kaplamaların yapılmadığı raporda yer aldı.

VALİ: “GEÇİŞ SÜRECİ”

Valiler kararnamesi ile geçtiğimiz aylarda merkeze çekilen Aydın eski Valisi Ömer Faruk Koçak, hastane ile ilgili şikayetler üzerine incelemelerde bulunmuş ve medyaya, “Kuşadası Devlet Hastanesi insanların beklentisi ile örtüşmeyebilir” diye açıklama yapmıştı. Koçak, “Her hastane her şeyi yapabilsin dersek, bu mümkün değil, doğru da değil. Kuşadası Devlet Hastanesi bir geçiş sürecinde, bu şekilde değerlendirmemiz gerekir” dedi.