27 Mayıs'tan 15 Temmuz'a...

Ali Emir Pakkan / samanyoluhaber.com







27 Mayıs 1960'ta, asker içinden bir çete demokrasiyi sırtından hançerledi!







27 Mayıs, iyi bir eylem planıydı.





Hazırlık ve icra safhası mükemmel uygulandı.





Sonraki darbelerin anası sayıldı.





27 Mayıs'tan sonra yürürlükteki Anayasa askıya alındı.





Ülke bir süre "geçici anayasa" ile yönetildi.





Darbe hukuki işledi.





Özel mahkemeler kuruldu!





Yargı bağımsızlığını yitirdi.





Bürokraside tasfiyeye gidildi.





Bir gecede 7 bin asker tazminatları ödenerek emekliye sevk edildi.





Yargı, üniversite ve diğer kurumlar bunu izledi.





Demokrat düşüncedeki asker/siviller görevden alındı.





Darbeciler, yeni rejime 'İkinci cumhuriyet' adını verdiler!





Rejimin karekteri değişti.





Vesayet kurumları geldi.





MGK, senato hayatımıza girdi.





Siyaset yeniden dizayn edildi.







Yeni partiler kurdurularak DP oyları bölündü. AP'nin başında emekli bir asker vardı.





Çankaya'daki yuvarlak masa toplantılarında siyasi parti liderleri ve basın temsilcilerine mutabakat zabıtları imzalatıldı.







Darbeyi destekleyen asker, bürokrat, yargı mensubu ve gazeteciler ödüllendirildi.





Yeni anayasa referandumu ve seçime olağanüstü şartlarda gidildi.





Sandık sonuçları darbecilerin isteğine yakın çıktı!





Askerin Cumhurbaşkanı adayı Cemal Gürsel idi. Fuat Başgil, otel odasında ölümle tehdit edilerek adaylıktan vazgeçirildi. CHP'ye koalisyon hükümeti kurduruldu.





İrtica ile mücadele darbecilerin ilk gündemiydi.Dini önderler, aşiret liderleri sürgüne gönderildi.Kürt ve Alevi din alimleri Sivas kampında toplandı.





Diyanet'e özel görevler biçildi.





Nurculuk, sapıklık ilan edildi.





Hutbeler hazırlatıldı. Kitaplar yazdırıldı.





Psikolojik harekat hiç hız kesmedi.





27 mayıs, bayram ilan edildi! Hürriyet anıtı dikildi. 27 Mayıs'a sadakat, yeminlere ve ders kitaplarına girdi.





15 Temmuz'a ve sonrası gelişmelere bakın...





Sulh Ceza Mahkemelerinden devletteki büyük tasfiyeye kadar 27 Mayıs'ın yeni bir versiyonu yaşanıyor.





O yüzden 27 Mayıs'a devrim diyenlerin 15 Temmuz'un arkasında olması tesadüf değildir.





Tarihi biraz bilenler, 15 Temmuz'un da toplumsal ve siyasal bir proje olduğunu görebilir.





Tek fark...





Siyasal islamcılar ele geçirilmiş ve kullanılmaktadır.





Hizmet hareketi ise demokrasi ve hukukun yanında kalmanın bedelini ödemektedir.







27 Mayıs rejimi sürdürülemedi.





58 yıl sonra darbeciler cinayetleri ile anılıyorlar.





Bugünkü toplumsal mühendisliğinin akibeti de farklı olmayacaktır...



