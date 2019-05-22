27 bin oy alan BTP adayı İBB yarışından çekildi

Bağımsız Türkiye Partisi'nin (BTP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Selim Kotil, 23 Haziran'da yeniden yapılacak seçime katılmayacağını duyurdu.
Kotil sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yetkili organlarımızda alınan karar neticesinde 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Beldiye Başkanlığı seçimlerinden çekildim. Yapılacak seçimler hayırlı olsun." dedi.
27 BİN 238 OY ALMIŞTI
Selim Kotil 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde 27 bin 238 oy almıştı.
31 Mart'ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'nun mazbatası Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 6 Mayıs'ta geri alınmıştı.
YSK, İstanbul Büyükşehir'de seçimin 23 Haziran'da yenilenmesine karar vermişti.