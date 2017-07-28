250'ye yükseldi

EVRENSEL YAZARI DİYARBAKIR’DA TUTUKLANDI, TUTUKLU GAZETECİ SAYISI 250 OLDU





Evrensel gazetesinin köşe yazarlarından Yusuf Karataş, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının yürütmüş olduğu Demokratik Toplum Kongresi (DTK) soruşturması kapsamında Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’ne giderek ifade verdi. Avukatı Tugay Bek eşliğinde ifadesi alınan Karataş, daha sonra savcılığa sevk edildi. Savcılık Karataş’ı tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti. Karataş, çıkarıldığı 1. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.





TARIM İŞÇİLERİ SORULDU





Evrensel Gazetesi’nin internet sitesindeki habere göre, DTK soruşturması kapsamında emniyette ifadesi alınan Karataş’ın, 2009-2013 yılları arasında fiziki ve teknik takibe maruz kaldığı, ortam dinlemesinin alındığı öğrenildi. Karataş’a, emniyette Roboskî katliamı ve YSK’nın bağımsız milletvekili adaylarını veto etmesi protestosu gibi eylemlere neden katıldığı soruldu. Karataş’a, DTK Sosyal Politikalar Komisyonu Emek, Göç ve Yoksulluk Çalışma Grubunun 6-7 Nisan 2013 tarihlerinde Urfa’nın Viranşehir ilçesinde düzenlediği “Mezopotamya Mevsimlik Tarım İşçileri Kurultayı” da sorulurken, tarım işçilerinin hakları için yapılan kurultay soruşturmada “terör” faaliyeti olarak görülmüş.





DÖNEM SÖZCÜLÜĞÜNÜ AKP’Lİ MİLLETVEKİLİNİN YAPTIĞI DTK TOPLANTISINA KATILMA SUÇLAMASI





Tutuklama kararını değerlendiren Evrensel gazetesi avukatı Tugay Bek, şunları söyledi: “Anladığımız kadarıyla bu soruşturma 2009 yılında başlatılmış 2013 yılana kadarda devam etmiştir. Bu tarihten bu yana dosyada herhangi bir değişiklik olmamasına rağmen şu an Yusuf Karataş ve diğer DTK aktivistlerinin tutuklanması soruşturmanın siyasi bir saikle tekrardan ele alındığının en önemli göstergesidir. DTK’nın kamuoyunun önünde açıktan yapmış olduğu ve o dönem her hangi bir sorun çıkartılmayan tüm faaliyetleri bugün yasa dışı örgütsel bir faaliyetmiş gibi gösterilmek istenmektedir. Oysa ki DTK’nın kimi toplantılarına AKP’nin Milletvekili olan ve bir dönem sözcülüğünü yapan Yasin Aktay ile Cumhurbaşkanlığı’nın Başdanışmanı Cemil Ertem dahi yer almıştır. Yine O dönem başbakanlık görevini yürüten Recep Tayyip Erdoğan’ın Diyarbakır Büyükşehir Belediyesini ziyaretinde DTK Eş Başkanı Ahmet Türk protokolde yer almıştır. Ayrıca TBMM Anayasa Komisyonuna resmi olarak DTK tarafından 6 sayfalık önerge sunulmuştur. Tüm bunlar o süre zarfında DTK’nın devlet tarafından da yasal, meşru bir kurum olduğunu göstermektedir. Ne yazık ki OHAL koşulları altında DTK faaliyetleri illegal bir faaliyetmiş gibi soruşturulabilmektedir.”