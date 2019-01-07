Samanyolu Haber /Dünya / 25 yıl boşuna hapis yatan adama tazminat /07 Ocak 2019 18:01

25 yıl boşuna hapis yatan adama tazminat

Çin'de mahkeme suçsuz yere 25 yıl hapis yatan bir kişiye 4.6 milyon yuan (yaklaşık 670 bin dolar) tazminat ödenmesine karar verdi.

SHABER3.COM

Şinhua ajansının haberine göre, ülkenin kuzeydoğusundaki Cilin eyaletininin Liaoyuan kentindeki Orta Halk Mahkemesi, bugün görülen davada, 1990 yılında bir kadını öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınarak hakkında verilen ertelemeli idam cezasının hapse çevrilmesiyle 25 yıl yanlışlıkla hapis yatan Liu Conglin adlı bir vatandaşa 670 bin dolar tazminat ödenmesine hükmetti.

2016 yılında cezasını tamamlayarak salınan Liu'nun davası geçen yıl bir yüksek mahkeme tarafından tekrar gözden geçirilmiş, kanıtların yetersiz olduğuna ve verilen 25 yıllık hapis cezası hükmünün de "hatalı" olduğuna karar verilmişti.
Çin Yüksek Halk Mahkemesi daha önce 2013 ile 2018 yılları arasında ülke genelinde 28 binden fazla tazminat vakasının görüldüğünü açıklamıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 25 yıl boşuna hapis yatan adama tazminat Sonraki Haber >>

Polisleri tekme tokat döven eski boksör Fransa'da günün konusu oldu

Polisleri tekme tokat döven eski boksör Fransa'da günün konusu oldu

Tulumban al yetiş imdada, yangın var!.

Tulumban al yetiş imdada, yangın var!.

Oyuncunun ayağının kırılması kameralara yansıdı

Oyuncunun ayağının kırılması kameralara yansıdı

'MHP'yi kendi içimizde minimize ettik'

'MHP'yi kendi içimizde minimize ettik'

Enes Kanter: Güvenlik endişesiyle Londra'daki maça gitmeyeceğim

Enes Kanter: Güvenlik endişesiyle Londra'daki maça gitmeyeceğim

Zamlar sorulan emekli 'açık konuşayım mı' dedi...

Zamlar sorulan emekli 'açık konuşayım mı' dedi...

Şaşkına çeviren görüntü

Şaşkına çeviren görüntü

Helikopterin düşme anı içindeki kameradan kaydedildi

Helikopterin düşme anı içindeki kameradan kaydedildi

Apple mağazasını soydular

Apple mağazasını soydular

Hizmet Gönüllüleri bundan sonra ne yapmalı ?

Hizmet Gönüllüleri bundan sonra ne yapmalı ?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:03:44