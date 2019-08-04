Samanyolu Haber /Dünya / Amerika'da beş günlük yas! /04 Ağustos 2019 20:47

Amerika'da beş günlük yas!

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) son 24 saat içinde 3'üncü silahlı saldırıya maruz kaldı. Onlarca kişinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin yaralandığı saldırılarda ırkçı motifler öne çıktı. ABD Başkanı Donald Trump, Teksas, Ohio ve Chicago’da gerçekleşen silahlı saldırılarının mağdurlarını anmak için beş gün milli yas ilan etti.

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Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Chicago şehrinde düzenlenen bir silahlı saldırıda en az dokuz kişinin yaralandığı bildirildi.

Chicago Sun-Times gazetesinin haberine göre saldırı şehrin batı yakasındaki Douglas Park'ta, kimliği belirlenemeyen silahlı bir kişinin siyah bir Chevrolet Camaro'dan ateş açmasıyla gerçekleşti. 

AMERİKA'DA NELER OLUYOR?

Bir parkta düzenlenen silahlı saldırıda yedi kişi yaralandı. ?Diğer yandan saldırıdan saatler sonra, birkaç blok ötedeki ayrı bir silahlı saldırıda iki kişinin yaralandığı bildirildi.

Chicago'da gerçekleştirilen saldırı, ABD'de 24 saat içerisinde düzenlenen 3'üncü saldırı oldu.

BEŞ GÜN MİLLİ YAS İLAN EDİLDİ

ABD Başkanı Donald Trump, Teksas, Ohio ve Chicago’da gerçekleşen silahlı saldırılarının mağdurlarını anmak ve saygı için ülkede 5 gün sürecek milli yas ilan etti.

Trump'ın yayınladığı genelgede, Amerika Birleşik Devletleri bayrağının başta Beyaz Saray olmak üzere tüm kamu binaları, askeri birliklerde, deniz istasyonlarında, Federal Hükümet'in tüm birimleri, Birleşik Devletlerin Elçilik ve Dış Temsilciliklerinde, Konsolosluk ofislerinde ve yurt dışındaki diğer tesislerde aynı kademede 8 Ağustos 2019 gün batımına kadar yarıya indirileceği kaydedildi.

İLK SALDIRIDA 20 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

ABD'nin Teksas eyaletinde El Paso şehrindeki Cielo Vista alışveriş merkezinde, süpermarket zinciri Walmart'ta silahlı saldırı düzenlendi. 

Yerel saatle Cumartesi sabah 10:30 sıralarında ABD-Meksika sınırına birkaç kilometre uzaklıktaki alışveriş merkezinde düzenlenen saldırıda 20 kişi hayatını kaybetti.

Saldırıda hayatını kaybeden ve yaralananların çoğunun, yakında okula başlayacak çocukları için okul alışverişi yaptığı bilgisi verildi. Bir şüpheli gözaltına alındı.

Yerel medya, Teksas polisine dayandırdığı haberlerinde saldırgan olduğundan şüphelenilen kişinin 21 yaşındaki bir erkek olduğunu, Teksas'ın Dallas şehri yakınlarındaki Allen kasabasında yaşadığını kaydediyor. 

Allen, El Paso'ya yaklaşık bin kilometre uzaklıkta ve ABD-Meksika sınırında yer alıyor.^"

Silahlı saldırıda yakınlarını kaybedenler gözyaşlarını tutamadı.

SALDIRGAN SOSYAL MEDYADA "BEYAZ IRKÇI MANİFESTO" PAYLAŞTI

Saldırı, Kuzey Kaliforniya'daki yaz yiyecekleri festivalinde 18 yaşından küçük bir saldırganın ateş açarak üç  kişiyi öldürmesinden bir hafta sonra yaşandı.

El Paso polis komiseri Greg Allen, bunun bir nefret suçu olabileceği ihtimali üzerinde durduklarını söyledi.

Polis ve FBI, kısa bir süre önce bir internet sitesinde yer alan forumda isimsiz olarak paylaşılan "beyaz ırkçı bir manifestonun" saldırgan tarafından paylaşılmış olabileceğini söylüyor.

Güvenlik kameralarında, saldırganın siyah bir kıyafet giydiği ve tüfeğini farklı yönlere doğrultarak rastgele ateş açtığı görülüyor.

BAŞKAN TRUMP: KORKAKLIK EYLEMİ

ABD Başkanı Donald Trump, El Paso saldırısı sonrası bir tweet atarak, "Bugün El Paso'daki saldırı sadece trajik değil, aynı zamanda bir korkaklık eylemi. Bu ülkede bugünkü nefret dolu eylemi kınayan herkesin yanında olduğumu biliyorum. Masum insanları öldürmeyi meşrulaştıracak hiçbir sebep veya bahane olamaz." dedi.

Teksas Valisi Greg Abbott, saldırı için "Teksas tarihindeki en ölümcül günlerden biri." dedi.

Meksika Devlet Başkanı Manuel Lopez Obrador, saldırıda hayatını kaybedenlerden üçünün Meksikalı olduğunu söyledi.

OHIO'DA DA SİLAHLI SALDIRI

El Paso'daki saldırıdan birkaç saat sonra, Ohio eyaletindeki Dayton şehrinde polisin verdiği bilgiye göre silahlı bir saldırgan şehir merkezinde etrafa ateş açtı.

Dayton polisi saldırganla birlikte 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 16 kişinin yaralandığını duyurdu.

Saldırganın bir bara girmek istediği, izin verilmeyince sokağa dönerek ateş açtığı belirtiliyor. 
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