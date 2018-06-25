Samanyolu Haber /Gündem / 24 Haziran seçimi ve kamyonlar /25 Haziran 2018 13:37

24 Haziran seçimi ve kamyonlar

Hatırlayın bu kamyonlar en son 15 Temmuz darbe akşamı görülmüştü!.

SHABER3.COM


Ali Emir Pakkan- SAMANYOLUHABER.COM

Benim için dün gecenin en ilginç haberi YSK’ya giden bütün yolların kamyonlarla kapatılmış olmasıydı...

Önce inanamadım. Sonra muhalefet partisi milletvekillerinin paylaşımılarından olayın gerçek olduğunu gördüm... Barış Yarkadaş, tam 19 20’de paylaştığı twitinde, “ Oylarımızı korumak için Ankara’ya geldim. YSK ya giden bütün yollar kamyonlarla kapatılmış.” diyordu.

Demek ki herşey önceden ayarlanmıştı.
Her şey hesaplanmıştı.

Hatırlayın bu kamyonlar en son 15 Temmuz darbe akşamı görülmüştü!.
Tankları durdurmak için kışla ve tankların önüne çekilen kamyonlar da önceden hazırlanmış bir planın patçasıydı

Sadece bu da değil...
Eylül 2015’te Hürriyet’in önüne sopalı gruplar yine kamyonlarla taşınmış ve gazete saldırıya uğramıştı.

Ama ben sizi biraz daha geriye götüreyim...
6-7 Eylül olaylarına...
1955’de İstanbul Beyoğlu’nda gayrimüslimlere ait evler, işyerleri yağmalandı!
Görgü tanıklarının ifadesi ile İstanbul dışından binlerce insan kamyonlarla Beyoğlu’na taşınmış ellerine kazma kürekler verilmişti!
Türk tarihinin en utanç verici olayları yaşandı o iki günde...
Masum insanların canlarına, namuslarına, mallarına kast edildi...

Yıllar sonra Özel Harp Dairesi eski başkanı Sabri Yirmibeşoğlu, “ 6-7 Eylül bir özel harp işidir ve muhteşem bir örgütlenmeydi. Anacına da ulaştı. “ diyecekti. ( Fatih Güllapoğlu, Tanksız Topsuz Harekat)

Kamyon deyip geçmeyin...
Önceden hazırlanmış planların parçası onlar..
Muhalefetin sonuçları kolayca kabullenmesinde de rolleri olabilir.
Nasılsa bir gün gerçekler ortaya çıkar.

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