Samanyolu Haber /Gündem / 24 Haziran Komplosu, 15 Temmuz ve Cemaat /17 Kasım 2018 10:00

24 Haziran Komplosu, 15 Temmuz ve Cemaat

Ekrem Dumanlı You Tube kanalında son günlerde gündemde olan ‘24 Haziran seçimleri öncesi cezaevlerinde Cemaat’e yönelik isyan kumpası kurulup ikinci bir 15 Temmuz ortamı oluşturulacağı’ tartışmalarını yorumladı.

24 Haziran Komplosu, 15 Temmuz ve Cemaat

Seçimler öncesi pis kokuların geldiğini söylen Dumanlı, “MHP lideri cezaevlerinde ayaklanmalardan bahsetti. Hayırdır nereden çıktı. İçişleri Bakanı da aynı şeyi dile getirdi. Bir mafya babası da aynı iddiaları dile getirdi.” dedi.

Dumanlı, “İnsanlar çok dikkatli olmalıdır. Bu olay şer içinde büyük bir hayra vesile olmuştur.” ifadesini kullandı. 

Konuyla ilgili The Alliance for Shared Values (AfSV) tarafından yapılan, “Kaynağı her ne olursa olsun, şiddet veya yasadışılığın herhangi bir şeklini içeren sözde talep ve ricayı taşıyan ve yayan kişilerin Hizmet Hareketi ile iltisakları hangi seviyede olursa olsun, mesajları da kendileri de reddolunmalıdır.” açıklamasına dikkat çeken Dumanlı, “Yapılan açıklama da çok önemlidir. Demokrasi dışı talepleri kim getiriyorsa reddedilmelidir. Teyakkuzun tam zamanıdır.” tavsiyesinde bulundu.

Oynanan kirli planın parçası olunmaması gerektiğini söyleyen Dumanlı, “Hareketi teröre bulaştırmak istediler başaramadılar. Parçalamak istediler başaramadılar. Bundan sonrası için de dikkatli hareket etmeliyiz. Zanla hareket etmeyelim. Hem dıştan hem de içten figüranlık yapanlara aldırmadan demokrasi dışına çıkılmamalıdır. Her söze kanılmamalıdır. Söz nereden gelirse gelsin. Yol bellidir. Demokrasi dışına çıkılmamalı. Hizmet’in bu konudaki değerleri de bellidir.” şeklinde konuştu. 

CEMAAT NEDEN BUNLARA CEZA VERMİYOR?

Dumanlı ‘söz konu kişiler hakkında bir yaptırım neden yapılmıyor?’ sorununa ise ”Gönüllüler hareketinden nasıl cezai uygulama yapması beklenir. Devlet değilki hapse atsın, örgüt değilki kafasına sıksın. En çok gönlünden atar, benden uzak dur.’ der” dedi.
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