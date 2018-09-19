24 havalimanı işçisi tutuklandı!

Üçüncü Havalimanı işçileri, çalışma koşullarının düzeltilmesi için yaptığı eylem nedeniyle tutuklandı.
İşçilerden 28'i dün tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilirken, bu işçilerden 24'ü tutuklandı.
Karar sonrası mahkeme önünde bekleyen işçi aileleri oldukça tepkili.
Tutuklanan işçilerin isimleri:
NE OLMUŞTU?
29 Ekim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açılışa yetiştirilmeye çalışılan Üçüncü Havalimanı inşaatındaki işçiler, servislerin yetersizliği nedeniyle yağmur altında kuyruklar oluşmasını, insanlık dışı çalışma koşullarını ve işçi cinayetlerini protesto için 14 Eylül'de eyleme başlamıştı.
Eylem sonrası işçiler polis ve jandarma saldırısına uğrarken, işçiler odaları basılarak gözaltına alınmıştı.
İŞÇİLERİN TALEPLERİ NELERDİ?
İnsanca çalışma koşulları istediklerini belirterek eyleme başlayan havayolu işçileri, taleplerini maddeler halinde açıklamıştı:
Eyleme katılan işçiler işten çıkarılmasın
Habersiz işten atılanlar işe iade edilsin
Servis sorunu çözülsün
Yatakhaneler ve banyo düzenli temizlensin
Tahtakurusu sorunu çözülsün.
Revir personeli işçilerine tedavileri için gerekli sağlık malzemeleri verilsin.
Maaşların tamamı hesaba yatırılsın, elden maaş verilmesin.
Geçmişe dönük maaşlar ödensin
İşçiler ve formenler aynı yemekhanede yemek yemeli
İCA’nın yetkilileri işten atılmalı
Basın karşısında maddelerin okunması
İş cinayetlerinin çözülmesi
6 aydır maaş alamayan arkadaşların ödemelerinin yapılması
Selim Öztürk’ün işten çıkarılması
İşçi kıyafetlerinin verilmesi