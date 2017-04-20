2397 sandıktan kayıtlı seçmenden fazla oy çıktı!

Referandumda mühürsüz oy skandalı dışında da birçok usulsüzlük tespit edilirken, Oy ve Ötesi referandum tutanaklarına ilişkin yaptığı incelemelerin sonuçlarını açıkladı.





Mühürsüz oy kararına ilişkin, "Bu durum, çalışmalarımızı dayandırdığımız hukuki altyapıyla çelişerek, müşahit eğitimleri ve T3 analizi de dahil olmak üzere, yaptığımız tüm faaliyetlerimizin etkisini sorgulatmış olduğunu belirtmek isteriz. Oy ve Ötesi gönüllülerinin katıldığı referandum değerlendirme anketimize olan geri dönüşler de bu düşüncemizi doğruluyor" denilen açıklamada yer alan verilerden bazıları şöyle:





Toplam 166.679 tutanaktan 158.181 tekil tutanak T3 içinde teyit edildi. Tutanakların %94.9'unun sağlamasını yaptığımız T3’te, Bayburt, Erzurum, Ağrı ve Gümüşhane'de %40'ın altında sağlama yapabildik.

Teyit ve analiz işlemleri sonunda 290 sandıkta kullanılan toplam 99.680 oyun dağılımları arasında uyuşmazlıklar tespit edilmiştir. Bu oy sayısının Türkiye genelindeki toplam geçerli oy sayısına oranlandığında etkisinin %0,22 olduğu belirlenmiştir; resmi Sandık Sonuç Tutanağı ve Sayım Döküm Cetvellerine göre oy sayısı değişiminin de 5 bin civarında olduğu göz önüne alınınca buradaki doğrudan etkinin %0,01 seviyelerinde olduğu öngörülmektedir. Önemle vurgulamak isteriz ki, yaptığımız çalışma sandık başında tespit edilen sonuçların YSK’nın açıkladığı sonuçlarla tutarlılığı üzerinedir; oylama ve sandık başında oy sayımı sırasında oluşabilecek sorunları kapsamamaktadır.





Tercihin bir tarafa %100 oy oranı çıkan sandıkların sonuçları şu şekildedir:

Evet tercihi: Sandık sayısı: 960, Toplam oy sayısı: 89.158

Hayır tercihi: Sandık sayısı: 173, Toplam oy sayısı: 6.739





''YSK 16 Nisan halk oylamasında bir yenilik getirerek seçmen listelerine görevlileri de ekledi. Buna göre özel durumlar dışında sadece seçmen listesinde olan seçmenler sandıkta oy kullanabilecekti. Diğer yandan analizimiz sonucunda 2.397 sandıkta seçmen sayısından fazla oy kullanıldığını görüyoruz.' dendi