234 kişiyi taşıyan yolcu uçağı mısır tarlasına acil iniş yaptı

Rus Acil Durum Bakanlığı yetkilileri, uçağın motorunun kalkış henüz tamamlanmadan alev aldığını söyledi.

Uçakta bulunan ancak ismi belirtilmeyen bir yolcu Rus devlet televizyonuna açıklamasında, kalkışından kısa bir süre sonra uçağın korkunç bir biçimde sarsılmaya başladığını söyledi.

Burnuna yanık kokusu geldiğini anımsadığını belirten yolcu, iniş yapmalarının ardından herkesin hemen tahliye edildiğini paylaştı.

KUŞ SÜRÜSÜNE DALDI

Rus havacılık ajansı Rosaviatsiya’nın yetkilileri ise yolcu uçağının pistten havalandığı esnada bir martı sürüsüne çarptığını, kuşların bir kısmının uçağın motoruna kaçtığını, bunun da motorun işleyiş biçimini çok ciddi bir biçimde etkilediğini söyledi.





Ayrıca acil iniş sırasında iniş takımlarının kullanılmadığını, mürettebatın motorları da devre dışı bıraktığını belirten Rosaviatsiya Sözcüsü Elena Miheyeva uçağın gövdesinde yangın çıkmadığı bilgisini de verdi.







