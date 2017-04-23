23 Nisan töreninde kar sürprizi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, TBMM'nin açılışının 97’nci yılında kutlanıyor. Devlet erkanı da bu tören için Anıtkabir'e çıktı. İlk tören Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve beraberindeki çocukların Anıtkabir ziyareti ile başladı.













Devlet protokolünden önce çocuklar Atatürk'ün huzuruna çıktı. Yoğun kar yağışı yüzünden minikler okullarına gönderildi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ve Meclis Başkanı İsmail Kahraman katılmadı. Meclis adına mozoleye Ahmet Aydın çelenk bıraktı.





