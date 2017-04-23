Samanyolu Haber /Gündem / 23 Nisan töreninde kar sürprizi /23 Nisan 2017 10:49

23 Nisan töreninde kar sürprizi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 97'nci yıl dönümü tüm yurtta kutlanmaya başlandı. Anıtkabir'de düzenlenen törene kar sürprizi damga vurdu.

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, TBMM'nin açılışının 97’nci yılında kutlanıyor. Devlet erkanı da bu tören için Anıtkabir'e çıktı. İlk tören Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve beraberindeki çocukların Anıtkabir ziyareti ile başladı.



Devlet protokolünden önce çocuklar Atatürk'ün huzuruna çıktı. Yoğun kar yağışı yüzünden minikler okullarına gönderildi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ve Meclis Başkanı İsmail Kahraman katılmadı. Meclis adına mozoleye Ahmet Aydın çelenk bıraktı.

Meclisteki törenler Atatürk Anıtı'na çelenk konulması ile başladı. TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu. Daha sonra saygı duruşunda bulunulularak, İstiklal Marşı okundu. Törene TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri, CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay ve Özgür Özel ile milletvekilleri katıldı. 

Törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katılırken; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis Başkanı İsmail Kahraman ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin yer almaması dikkat çekti.
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