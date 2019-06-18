23 Haziran'da AA dışında bir ajans daha sonuçları açıklayacak

İmamoğlu'nun öne geçmesinin ardından kesilen veri akışı saatlerce sağlanamamış, AA sert eleştirilerin hedefinde olmuştu, olmaya da devam ediyor. 31 Mart'ta yaşanan skandaldan sonra bir haber ajansı daha seçim sonuçlarını duyuracağını açıkladı.







Yeniden yayına başlayan geçtiğimiz yıl kapanan ANKA yeniden faaliyete geçtiğini belirterek seçim sonucu verilerini aboneleriyle paylaşacağını belirtti.





31 Mart'ta Anadolu Ajansı’nın paylaştığı verilerin tam 14 saat boyunca durdurulması büyük tepkilere neden olmuştu. Bu nedenle seçim öncesi tartışma başlıklarından biri de seçim sonuçlarını AA dışında açıklayacak bir ajans olup olmayacağı oldu.





24 Haziran seçimlerinde kurduğu Adil Seçim Platformu sistemi çöken CHP, 31 Mart seçimlerinde olduğu gibi bu seçimde de AA'ya alternatif bir çalışma yapmayacak ancak elinde biriken verileri zaman zaman yapacağı açıklamalarla duyuracak.





Öte yandan Sözcü'ye açıklamada bulunan ANKA Haber ajansı yetkilileri, yeniden faaliyete geçtiklerini ve 23 Haziran’da dileyen basın kuruluşlarına seçim sonuçlarına ilişkin veri akışı hizmeti sağlayacaklarını açıkladı.