Kayyım atayacaklar 23 Haziran'a kadar İstanbul'u yönetecek isim belli oldu

YSK tartışmalı bir karara imza atarak, İstanbul Büyükşehir Belediye seçimlerinin iptaline ve yenilenmesine kadar verdi. İmamoğlu'nun mazbatasının geri alınması kararının ardından İstanbul Belediye Başkanı kim olacak soruları sorulmaya başlandı.







İlk olarak bir çok HDP'li belediyede olduğu gibi kayyım atanması bekleniyor. AKP medyasına göre bu isim İstanbul Valisi Ali Yerlikaya . 23 Haziran'a kadar Başkanlığa vekalet edecek Yerlikaya Türkiye'de eski bir uygulamayı da geri getirecek. AKP'nin sürekli eleştirdiği Tek Parti döneminde ve 12 Eylül Darbe döneminde , vali ve belediye başkanı aynı kişiydi!





Şimdi AKP döneminde de bu uygulama geri gelmiş durumda