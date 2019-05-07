Samanyolu Haber /Gündem / Kayyım atayacaklar 23 Haziran'a kadar İstanbul'u yönetecek isim belli oldu /07 Mayıs 2019 11:19

Kayyım atayacaklar 23 Haziran'a kadar İstanbul'u yönetecek isim belli oldu

Ekrem İmamoğlu'nun mazbatası geri alınınca yerine kim gelecek ? soruları sorulmaya başlandı. Bu konu ile ilgili AKP Medyasında yeni bir iddia ortaya atıldı.

SHABER3.COM

YSK tartışmalı bir karara imza atarak, İstanbul Büyükşehir Belediye seçimlerinin iptaline ve yenilenmesine kadar verdi. İmamoğlu'nun mazbatasının geri alınması kararının ardından İstanbul Belediye Başkanı kim olacak soruları sorulmaya başlandı.

İlk olarak bir çok HDP'li belediyede olduğu gibi kayyım atanması bekleniyor. AKP medyasına göre bu isim  İstanbul Valisi Ali Yerlikaya . 23 Haziran'a kadar Başkanlığa vekalet edecek Yerlikaya Türkiye'de eski bir uygulamayı da geri getirecek. AKP'nin sürekli eleştirdiği Tek Parti döneminde ve 12 Eylül Darbe döneminde , vali ve belediye başkanı aynı kişiydi!

Şimdi AKP döneminde de bu uygulama geri gelmiş durumda 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kayyım atayacaklar 23 Haziran'a kadar İstanbul'u yönetecek... Sonraki Haber >>

Anayasaya 'AKP dışında hiçbir parti kazanamaz' yazalım

Anayasaya 'AKP dışında hiçbir parti kazanamaz' yazalım

İstanbul seçimi iptal edildi, halk 'zorbalık' dedi

İstanbul seçimi iptal edildi, halk 'zorbalık' dedi

Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama: Bu ülkeye demokrasi getireceğiz

Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama: Bu ülkeye demokrasi getireceğiz

İstanbul'da tencere tava protestosu

İstanbul'da tencere tava protestosu

41 yolcusu yangında ölen uçağın kanadındaki alevler içerden kaydedildi

41 yolcusu yangında ölen uçağın kanadındaki alevler içerden kaydedildi

Game of Thrones'ta büyük hata

Game of Thrones'ta büyük hata

Yeni Bamteli sohbeti yayınlandı....

Yeni Bamteli sohbeti yayınlandı....

Torpilli yolcu rezaleti: THY, yaşlı kadını uçaktan indirdi

Torpilli yolcu rezaleti: THY, yaşlı kadını uçaktan indirdi

Acil inişe geçen uçak havada alev topuna döndü

Acil inişe geçen uçak havada alev topuna döndü

Trenin önüne atladı ve kadını kurtardı

Trenin önüne atladı ve kadını kurtardı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:25:39