Samanyolu Haber /Ekonomi / 23 bin firmaya dövizle borçlanma yasağı geliyor /06 Aralık 2017 16:42

23 bin firmaya dövizle borçlanma yasağı geliyor

Hükümet, döviz açığı olan 23 bin firmaya borçlanma yasağı getirmeye hazırlanıyor. Şimşek, veri toplamanın yasal altyapısını oluşturduklarını söyledi.

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Hükümet, döviz açık pozisyonu olan 23 bin orta ve küçük ölçekli firmanın dövizle borçlanmasını yasaklamaya hazırlanıyor. 

Türkiye Finans Forumu'ndaki konuşmasında yeni düzenlemeye değinen Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, ilk aşama olarak 2 bin büyük şirkete ilişkin veri toplamanın yasal altyapısını bu hafta oluşturduklarını söyledi. Şimşek, söz konusu 2 bin büyük şirketin döviz açığındaki payının yüzde 84 civarında olduğunu belirtti.

23 bin firmanın ise döviz yükümlülüğü payının yüzde 16 olduğunu kaydeden Şimşek, bunların 15 milyon dolar altında küçük ve orta ölçekli şirketler olduğu bilgisini verdi. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, söz konusu 23 bin şirkete doğrudan dövizle borçlanma sınırı getireceklerini söyledi.

Şimşek, şöyle konuştu: “Reel sektör ciddi döviz açığına sahip. Bir yıl vadeye baktığınızda reel sektörün döviz varlıkları döviz yükümlülüklerinden 7.3 milyar dolar daha fazla. Liradaki değer kaybı ve oynaklık reel sektör için endişe kaynağı. Ondan dolayı zaman zaman bu oynaklığın reel sektör döviz talebi nedeniyle abartılı şekilde piyasalarımızda yaşandığını söyleyebiliriz. Çok yakında Türkiye’de önemli bir yapısal reform yapacağız. 25 bin şirketin döviz yükümlülüğü var. Bunun 23 bini döviz yükümlülüğü 15 milyon dolar altında bunlar nispeten küçük ve orta ölçekli şirketler. Toplam 23 bin şirketin yükümlülükteki payı yüzde 16 civarı. 2000 büyük firmanın ise payı yüzde 84 civarı. Biz ilk aşamada 2 bin firmaya ilişkin veri toplamanın yasal altyapısını bu hafta oluşturduk. Bir çerçeve oluşturacağız bu küçük ve orta ölçeklilere doğrudan doğruya sınırlama getireceğiz. Makine teçhizat ithalatı gibi birkaç istisna olacak. Kamu özel sektör projeleri var bir takım o istisnalar olacak ama genel anlamda sınırlamaya gideceğiz.”

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