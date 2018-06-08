Samanyolu Haber /Gündem / 23 asker hakkında gözaltı kararı /08 Haziran 2018 11:45

23 asker hakkında gözaltı kararı

Ankara merkezli operasyonda Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 3'ü muvazzaf 23 asker hakkında gözaltı kararı verildi.

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Gözaltı işlemlerinin Ankara merkezli olarak 8 ilde devam ettiği belirtilirken 3 yüzbaşının halen görevde olduğu, 7 binbaşı ve 13 yüzbaşı hakkında ise kısa süre önce bu soruşturma nedeniyle idari işlem yapıldığı kaydedildi.
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