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23 asker hakkında gözaltı kararı
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08 Haziran 2018 11:45
23 asker hakkında gözaltı kararı
Ankara merkezli operasyonda Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 3'ü muvazzaf 23 asker hakkında gözaltı kararı verildi.
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Gözaltı işlemlerinin Ankara merkezli olarak 8 ilde devam ettiği belirtilirken 3 yüzbaşının halen görevde olduğu, 7 binbaşı ve 13 yüzbaşı hakkında ise kısa süre önce bu soruşturma nedeniyle idari işlem yapıldığı kaydedildi.
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