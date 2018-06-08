23 asker hakkında gözaltı kararı

Gözaltı işlemlerinin Ankara merkezli olarak 8 ilde devam ettiği belirtilirken 3 yüzbaşının halen görevde olduğu, 7 binbaşı ve 13 yüzbaşı hakkında ise kısa süre önce bu soruşturma nedeniyle idari işlem yapıldığı kaydedildi.

