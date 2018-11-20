Sözcü yazarı Murat Muratoğlu, yap-işlet-devret projelerinde yapan ve işletenlerin para kazandığını, devletin zarar ettiğini yazdı. Muratoğlu, bütçeye göre döviz fiyatları artmazsa, örneğin 2019 yılında hedeflendiği gibi dolar 5 lira 60 kuruşta kalırsa 'Cebimizden beş kuruş çıkmadan bunları yaptırıyoruz' denilirken ödenecek paranın, 2019 yılı için 14 milyar lira, 2020'de 25 milyar lira, 2021'de ise 28 milyar lira olacağını yazdı.





"225 proje var, nasıl olsa ödeyeceksiniz"





Murat Muratoğlu, Karayolları Müdürlüğü, Ocak-Eylül döneminde köprü ve otoyolların gelirlerini açıkladığını öte yandan, yap-işlet-devret modeliyle yapılan Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Avrasya Tüneli'ne ilişkin istatistikleri paylaşmadığını kaydetti. Muratoğlu, "Bunun bizim için anlamı; 'Ne girdiği belli değil!' olmalı" diyerek şu değerlendirmelerde bulundu:





"Zira az araç geçiyor diye köprüler zarar etmiyor! Yapan ve işletenler cayır cayır para kazanıyor. Zarar eden devlet… Olan bizim vergilere oluyor.





Türkiye'de mevcut yap-işlet-devret projeleri arasında havaalanı projeleri 68.5 milyar dolarlık sözleşme değeri ile ilk sırada…





Enerji projeleri 25.8 milyar dolar ile ikinci… Karayolu 18.3 milyar dolar ile üçüncü… Sağlık tesisi 11.5 milyar dolar ile dördüncü… Toplam 225 projenin tutarı 165 milyar dolar…





Bütçeye göre döviz fiyatları artmazsa, mesela 2019 yılında hedeflendiği gibi dolar 5 lira 60 kuruşta kalırsa 'Cebimizden beş kuruş çıkmadan bunları yaptırıyoruz' diye övünürken, buyrun size ödeyeceğimiz para…





Her yıl daha da artacak





Bütçeden bu ödemelere ayrılan para 2019 yılı için 14 milyar lira… 2020'de 25 milyar lira… 2021'de 28 milyar lira… Her yıl daha da artacağını hesapla.





Bu yazıyı okuyarak zaman kaybetmeyin. Elektrikleri açıp evden çıkın. Hemen gidip köprülerden geçin. Tüneli ihmal etmeyin. Oradan doğru yeni havalimanına… Trenle gara, aman geç kalma limana!





Yoruldunuz mu? Hastaneye gidip MR çektireceksiniz. Buna benzer 225 proje var. Nasıl olsa ödeyeceksiniz. Çabuk olun, yoksa 20-25 yıl boyunca nasıl yetişeceksiniz?"



