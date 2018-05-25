221 milyon dolar döviz açığı olan Borsa İstanbul varlıkları TL’ye nasıl çevirdi?

Söz konusu kararı doların 4,70 TL’yi aştığı saatlerde yapan Karadağ, “Türk Lirası’na olan güven ve desteğin bir göstergesi olarak bu kararı aldık.” ifadelerini kullanmıştı



Bloomberg HT Televizyonu’nun canlı yayınına katılan BIST Başkanı, TL’ye çevrilen tutara dair soruya, “Ben onu arkadaşlara sormuyorum bile. Onu bilmiyorum.” cevabını vermişti.





220 MİLYON 880 BİN DOLAR DÖVİZ AÇIĞI VAR 2017 malî tablolarına göre Borsa İstanbul’un bankalarda vadeli mevduat olarak 656 milyon dolar ve 436,2 milyon euro nakit döviz varlığı bulunuyor.

Buna mukabil 876 milyon 875 bin dolar ve 435 milyon euro yükümlülüğü var. Varlıklarından yükümlülükleri çıkarıldığında BIST’ın 220 milyon 880 bin dolar döviz açığı olduğu sonucuna varılıyor.

















Mevcut tabloya göre BIST’in döviz varlıklarını TL’ye çevirmesi çok mümkün değil. Yükümlülüklerine kenara bırakarak böyle bir adım atmış olması halinde vadesi geldiğinde büyük bir kur farkı zararı ile karşı karşıya kalabilir. Böyle bir durumda BIST’in döviz açığı daha da artacak.

















‘HİMMET KARADAĞ ESKİ BİR HESAP UZMANIDIR’

IPA’ya konuşan bir hesap uzmanı, “Borsa Başkanı Himmet Karadağ eski bir Hesap uzmanıdır. Kariyeri bu tabloları okumakla geçti. Rakamlarla arası iyidir. Buna rağmen nasıl böyle bir beyanat verdiğini doğrusu ben de merak ediyorum.” ifadelerini kullandı.





2016’DA DÖVİZ VARLIĞI AZALMADI, ARTTI

BIST yönetimi 2 Aralık 2016 tarihinde de benzer bir açıklama yapmıştı. Ancak bağımsız denetim raporları ve diğer mali tablolar Borsa’nın döviz varlığında 2016 sonunda herhangi bir azalma olmadığını aksine hem dolar hem de euro cinsinden döviz varlığının arttığını gösteriyor.





2015 sonunda 608,3 milyon dolar ve 247,9 milyon euro olan döviz mevduatı 2016 sonunda sırasıyla 665,5 milyon dolara ve 264,9 milyon euroya yükseldi.





BIST’in net döviz pozisyonundaki açık tutarı ise giderek arttı. 2014 yılında 18 milyon dolar olan döviz açığı 2017 sonunda 12 kattan fazla artarak 220,8 milyon dolara çıktı.