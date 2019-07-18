22 yıl sonra bir ilk: Emniyet’e 'gece' operasyonu

Emniyet Genel Müdürü, 22 yıl öncekine benzer atamayla gece yarısı sürpriz biçimde değiştirildi.







Yerel seçimden sonra bürokraside başlayan değişim rüzgârı sürüyor. Dün gece Emniyet Genel Müdürlüğü koltuğunda değişiklik oldu. Bir süredir üst düzey atamaları kapsayacak “kararname” için her gece Resmi Gazete’nin yayımlanmasını takip eden emniyet teşkilatı, dün gece 01.30’da Resmi Gazete’nin internetteki yayımına giren bir kararnameyle sarsıldı.





Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayladığı kararnameyle geçen temmuzda önce vekâleten ardından da aralıkta asaleten Emniyet Genel Müdürü olan Celal Uzunkaya görevden alındı. Şırnak Valisi Mehmet Aktaş ise Emniyet Genel Müdürü oldu.





Yeni görevlendirmenin resmileşmesi sonrasında emniyet kulisleri bu sabah daha da hareketlendi.





T24'ten Tolga Şardan'ın haberine göre, Emniyet Genel Müdürü’ne yönelik gece operasyonuyla ilgili emniyet kulislerinde iki ayrı iddia konuşuluyor.





İlk iddiaya göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya arasında neredeyse Uzunkaya’nın göreve gelmesinden bu yana soğukluk var. Zaman zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da yansıyan bu soğuklukla ilgili olarak Soylu, bir süredir yeni bir Emniyet Genel Müdürü atamak istiyordu.





Kulislerde Soylu’nun kısa süre önce Bursa Emniyet Müdürlüğü’nden emekli olan ancak özel bir atamayla İçişleri Bakanlığı kadrosuna alınarak yaş haddi 65’e yükseltilen eski emniyet müdürü Osman Ak’ı bu koltuğa getireceği konuşuluyordu.





Ancak, yerel seçimlerden sonra ortaya çıkan siyasi tablo nedeniyle yapılması planlanan değişiklik beklemeye alındı.





Bekleme süreci devam ederken Genel Müdür Uzunkaya, yürürlükteki mevzuata uygun biçimde haziran ayı içinde teşkilattaki terfi ve atamaların gerçekleşmesinin sağlayacak EGM Yüksek Değerlendirme Kurulu’nu toplayarak terfi alacak, ataması yapılacak ve emekli edilecek amir ve müdürleri belirledi.





Bakan Soylu’nun İstanbul seçimleri nedeniyle Ankara’da bulunmadığı süreçte alınan YDK kararları son onay için Soylu’ya sunuldu. Ancak, 30 Haziran itibarıyla açıklanması gereken terfi, atama ve emeklilik kararları henüz açıklanmadı.





Bu gecikmeye, Soylu’nun listeyi inceleyip bazı isimlere yönelik farklı işlem yapılması talimatına karşın Uzunkaya’nın bu talimata direnmesinin yol açtığı iddia ediliyor. Uzunkaya’nın bu tavrının Soylu’yla arasındaki soğuklukta bardağı taşıran son damla olduğu ifade ediliyor.





İkinci iddiaya göre, 15 Temmuz günü Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün yeni binasının açılış töreni sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Uzunkaya arasında yaşanan bir diyaloğun kararname sürecini hızlandırdığı ifade ediliyor.





Aktaş’ın, Pazartesi günü yaşanan bu diyalog sonrasında Salı günü uçakla Ankara’ya geldiği ifade ediliyor.





Bu süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni atamayı tek imzayla gerçekleştirmesi dikkat çekerken, yeni Emniyet Genel Müdürü olan Şırnak Valisi Mehmet Aktaş’ın Soylu’nun tercihi olmadığı öne sürülüyor.





Kulislere yansıyan bilgilere göre, yeni Emniyet Genel Müdürü Aktaş, Milli Görüş’e yakın bir isim olarak mülki idarede görev yapıyor. Benzer şekilde Milli Görüş’e yakın olduğu ifade edilen ve halen İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ile İstanbul’daki üniversite eğitimi sırasında yurt arkadaşı olduğu belirtilen Aktaş, Rize Çayeli kaymakamlığı döneminde bizzat Erdoğan tarafından yakından izlendi. Aktaş’ın Erdoğan’ın beğendiği mülki idare amirlerinden olduğu kaydediliyor.





Aktaş’ın, İnce’nin önerisiyle Emniyet Genel Müdürü olduğu belirtiliyor.





Uzunkaya’nın gece yarısı görevden alınması akıllara 22 yıl önceki bir olayı akıllara getirdi.





Nisan 1997’de dönemin İçişleri Bakanı Meral Akşener, önceki ANAP ortaklı hükümet tarafından Emniyet Genel Müdürü Alaaddin Yüksel’i gece operasyonuyla görevden almıştı.





Akşener, değişiklik kararnamesinin onaylanmaması üzerine, kararnamede adı geçen dönemin Hakkâri valisi, şimdi AKP Antalya milletvekili olan Kemal Çelik’i bir gecede Hakkâri’den Ankara’ya getirtmiş ve Emniyet Genel Müdürü olarak makam koltuğuna oturtmuştu.