22 otomotiv markası bir ayda toplam sadece 611 araç satabildi

Karar gazetesinde yer alan habere göre otomotiv sektörü ekim ayında yüzde 75’in üzerinde daraldı. Toplamda 21 bin adet araç satılırken, markaların yarısından fazlasının satışları bin adete ulaşamadı. 22 markanın toplam satışı Ekim ayında geçen yıla göre 2 bin 145 adetten 611’e düştü.





Otomotiv sektörü ekimde yaptığı sert frenin ardından, ÖTV ve KDV desteğiyle kasım ve aralık aylarında ufak bir toparlanma yaşayacak. Ekim ayındaki yüzde 75’lik daralma ile markaların acı satış tablosu da ortaya çıktı. Yaklaşık 42 otomotiv markasının satış yaptığı ekim ayında toplam pazar 21 bin 752 adet olarak gerçekleşti. Sektörde boy gösteren markaların yarısından fazlası (22 marka) toplamda 611 adet araç sattı.





Bu rakam ise neredeyse bazı markaların toplam satışına bile denk gelmiyor. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, geçen senenin ekim ayında toplamda 91 bin 752 adetlik satış yapan markalar, bu yılın aynı ayında 70 binden fazla kayıp yaşadı. Yerli modellere artan taleple birlikte ithal oto satışları da düşüş kaydetti. Yerli araçların payının arttığı bu yılın ekim ayında 7 bin 885 yerli üretim araç, 13 bin 686 adet ise ithal araç satışı gerçekleşti. Geçtiğimiz yıl bu rakam 31 bin 73 adet yerliye karşılık, 60 bin 679 adet ithale denk geliyordu. Ekim ayı tablosu incelendiğinde 22 otomotiv markasının satışlarda bir markaya dahi yetişememesi daralan pazardaki sıkıntıyı da ortaya çıkardı. Aralarında Suzuki, Mazda, Mini, Alfa Romeo, Subaru, DS, Jaguar ve Jeep gibi bilindik markaların yer aldığı ve lüks araçlarında bulunduğu 22 marka satışlarda 100 adedi geçemedi. Toplamda 611 adet satışa imza atan 22 markanın ekim ayı lideri olan Ford ile arasında bile bin 879 adet fark bulunuyor. Ford ekimde yaptığı 2 bin 490 adetlik satışla düşüşe rağmen 22 markayı dörde katlarken, otomobil tarafında 779 adetlik satışı yine 22 markanın üzerinde. Öte yandan Skoda ve Peugeot’da yaptığı satışlarla 22 markanın üzerinde olan en yakın üreticilerden biri olarak dikkat çekiyor.





İTHALLERİN YERİNİ YERLİLER ALIYOR





Geçtiğimiz yılın ekim ayı ve bu yılın aynı ayı incelendiğinde en fazla kaybı sektörün lideri Renault’ta yaşanırken, ikinci en büyük kayıp ise araçlarının tamamı yurtdışından getiren Volkswagen’de oldu. Volkswagen geçtiğimiz yılın aynı ayında 10 bin 494 adetlik satış yaparken, bu yılın aynı ayında 8 bin 589 adetlik kayıpla ve bin 905 adetlik satışıyla sert düşüş yaşadı. Bu yılın ilk 10 aylık verilerine bakıldığında ise, 485 bin 27 adetlik satışların 179 bin 889 adedi yerli olurken, 305 bin 138 adedi ise ithal markalardan oluştu. İlk 10 aylık satışta pazarın lideri Renault değişmezken, Volkswagen üçüncü sıraya düştü. Volkswagen’in yerini ise Ford aldı.