22 milyarlık vurgun!

22 milyar lirayı alıp götürdüler





Sözcü'nün haberine görei; Türkiye'nin en değerli şirketlerinden, ülkenin iletişim altyapısının neredeyse tamamını oluşturan Türk Telekom'un iş bilmez yöneticiler tarafından düşürüldüğü, ülkenin düştüğü hale bakın…







O kadar belliydi ki işin bu raddeye geleceği, Türkiye'nin bu işten “milyarlarca dolar zarar” edeceği…





Özelleştirme ihalesinde, Telekom'un değeri 11 milyar 850 milyon dolar olarak belirlendi. İhaleyi kazanan Oger 21 yıllığına yüzde 55'i için 6,5 milyar dolar önerdi. Başlangıçta ufaktan öder gibi yaptı sonrasında şirketin üzerine yattı.





REHİN HİSSE İLE KREDİ





Peki, şirketi nasıl devir aldı? Türk Telekom'un hisselerini rehin ederek aldığı krediyle ödedi ve bu kredi borcunu aradan geçen 8 yıllık sürede kapatmadı. Oralı bile olmadı!





Zira imtiyaz sözleşmesinde Türk Telekom hisselerinin rehin, ipotek, teminat olarak kullanılabileceğine ilişkin hüküm yoktu! Birileri bir yolla izin vermiş olmalı ki kredi bulunabildi. Hadi tahmin edin, acaba sorumlusu kim?





Sekiz yıl geçtikten sonra bankaları tekrar kafaya aldılar ve 2013 yılında ilk yılları ödemesiz olarak 4 milyar 750 milyon dolarlık kredi alıp, eskiyi yapılandırdılar.





Yeniyi de ödemedi! Zarar edersin, para kazanamazsın, işler kötü gider anlarım. Adamlar kredileri ödemedikleri gibi 5.7 milyar dolar yani bugünün parasıyla 22 milyar lirayı cebe attılar!





Bugün şirketin, ağırlığı Türk bankalarına halen faizi hariç 4 milyar 750 milyon dolar borcu var. Şirketin umurunda mı?





İşte sorun tam da burada başlıyor. Şirketin tamamının değeri bugün 5,6 milyar dolara düştü. Şirketi 21 yıllığına kiralayan Oger'in elindeki hisselerin değeri ancak 3 milyar dolar ediyor. Hem de sözleşmenin bitmesine sadece 9 yıl kaldı! Yani 1.4 milyar dolar değerinde…





Bu saatten sonra Türkiye'nin zarar etmeden kurtulma şansı hiç yok! İnsanları kandırıyorlar.





Hazine Oger'e bir mektupla 23 Ağustos'a dek ödenmezse yönetime el konulacağını bildirdi. O günden bugüne Hazine'nin eli kilitlendi. Neden?





TÜM BORÇLARI ÜSTLENECEK





İktidarın en büyük özelleştirme geliri diye sunduğu Türk Telekom'da yaratılan facianın faturası bir yolla ödenecek. Ya krediyi veren bankalar ödeyecek ya da kamunun üzerine kalacak. Uyanıklık edip imtiyaz süresi uzatılarak Oger'in borçları karşılığı satış yapılacak olursa, doğrudan bu borç yine kamuya yıkılmış olacaktır. Nitekim kalan 9 yıllık imtiyaz süresinin üzerine konulacak her yıl için kamuya parasal giriş olmayacak, bedavaya süre uzatılacak!





Türk Telekom'un yönetimine el koyması ve yeni bir imtiyaz sözleşmesi yapmak üzere ihaleye çıkmasıyla da tüm borç üstlenilmiş olacak. Kaçış yok!





O gün Telekom'u özelleştiren iktidar bugün halen görev başında… Bütün bunlar olurken bu zararın gerçek sorumlularının adı bile geçmeyecek.





TOPLAM BORÇ YÜKÜ 21 MİLYAR LİRAYI AŞTI





Zarar sadece bu kadar ile de sınırlı değil! Şirketin büyümesi gerekirken değerinin yarısına düşmesinin yanı sıra özelleştirme sonrasında kurumda çalışan 18 bin 500 kişilik istihdam yok edildi. Çalışan sayısı düşürüldü. İnsanlar işsiz kaldı. Eski çalışanlar ile yandaşlar yer değiştirdi. Böylesine kazançlı bir sektörde, altyapı tekeli sendeyken hem de, nasıl zarar edersin? İşte Türk Telekom bunu da başardı! 2016 yılını 724 milyon zarar ile kapadı.YATIRIMLAR YAPILMADI





İlk yıllarda elde edilen muazzam karların sırrı neydi? “Haydi, tatlıya bağlayalım” dedi batık paraları topladı, ödenmeyen faturaları tahsil etti. Şirket demirbaşları, arsaları, binaları, taşınmazları cayır cayır sattı. Bırakın onları eldeki bakır kabloları bile sattı. Paraları kasaya attı. Kar payı olarak dağıtıp kendi aldı!





İhale şartnamesinin gerektirdiği altyapı yatırımları yapılmadı.





Yatırım dediğin satışın yüzde 15'ini ancak buluyor. Bu yıl bu oranın ilk altı ayda yüzde 9'a kadar düşmesi de ibret verici… Kontrol etmesi gereken kimdi? Kontrol edildi mi?





Sonra da bizim internet neden yavaş çalışıyor? Mahalleye neden fiber döşenmiyor? Cep telefonu burada neden çekmiyor? Adamlar yatırım yapacakları parayı da kar payı olarak dağıtıp yine cebe attılar da ondan!





YÖNETİCİLERİN İŞİ NE?





Türk Telekom'u özelleştirmeden alan şirketin borçlarının yanında bir de şirketin borçları söz konusu. Türk Telekom'un 2017 yılı 3'üncü çeyrek sonuçlarına bakıldığında; 6.6 milyar liralık kısa vadeli, 15.2 milyar liralık uzun vadeli olmak üzere toplam 21 milyar 660 milyon liralık borç yükü bulunuyor.





Ne ediyor? Yaklaşık 5 milyar 655 milyon dolar! Biz zaten şirketi 6.5 milyar dolara özelleştirdik, parasını alamadığımız gibi üzerine para verdik bir de şirketin borcunu 5 milyar 655 milyon dolara mı getirttik? Ne diyeceksin ki? Pes!





Sahi sadece yüksek maaş almaları için Hazine adına yönetime atanan, kamu haklarını korumayan Türk Telekom yöneticileri ne iş yaptı? Bütün bunlar olurken onlar neredeydi? Kim, neden, onları o göreve atadı? Her şeye rağmen aldıkları yıllık “huzur hakkı” parası bakıyorum onlara pek bir yaradı!