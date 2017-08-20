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22 ilin emniyet müdürü değişti
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22 ilin emniyet müdürü değişti
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20 Ağustos 2017 09:10
22 ilin emniyet müdürü değişti
İÇİŞLERİ Bakanlığı “Mülki İdare Amirleri Yaz Kararnamesi” ile 300 Mülki İdare Amirinin görev yerlerinde değişiklik yapıldı
SHABER3.COM
Kararname kapsamında 45 vali yardımcısı kaymakamlığa atanırken, büyük illerde ise birer kadın vali yardımcısı ataması yapıldığı öğrenildi.
Resmi Gazete'de yayımlanan İçişleri Bakanlığı kararnamesi ile 22 ilin emniyet müdürü değişirken, Ankara Emniyet Müdürlüğüne, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Servet Yılmaz getirildi.
Ataması yapılan emniyet müdürlerinin listesi şöyle:
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