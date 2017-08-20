Samanyolu Haber /Gündem / 22 ilin emniyet müdürü değişti /20 Ağustos 2017 09:10

22 ilin emniyet müdürü değişti

İÇİŞLERİ Bakanlığı “Mülki İdare Amirleri Yaz Kararnamesi” ile 300 Mülki İdare Amirinin görev yerlerinde değişiklik yapıldı

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 Kararname kapsamında 45 vali yardımcısı kaymakamlığa atanırken, büyük illerde ise birer kadın vali yardımcısı ataması yapıldığı öğrenildi. 

Resmi Gazete'de yayımlanan İçişleri Bakanlığı kararnamesi ile 22 ilin emniyet müdürü değişirken, Ankara Emniyet Müdürlüğüne, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Servet Yılmaz getirildi.

Ataması yapılan emniyet müdürlerinin listesi şöyle:



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