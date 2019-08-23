Samanyolu Haber /Teknoloji / 210 YouTube kanalı kapatıldı /23 Ağustos 2019 10:58

210 YouTube kanalı kapatıldı

Şirketten yapılan açıklamada, söz konusu YouTube kanallarını yönetenlerin, faaliyet merkezlerini gizlemeye çalıştıkları belirtildi.

SHABER3.COM

Google, Hong Kong'daki protesto hareketiyle ilgili bir dezenformasyon kampanyasının parçası oldukları gerekçesiyle 210 YouTube kanalını kapattığını açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamada, söz konusu YouTube kanallarını yönetenlerin, faaliyet merkezlerini gizlemeye çalıştıkları belirtildi.

Google'dan önce Facebook ve Twitter da benzer kararlar almıştı.


Twitter 936 hesabı silmiş, 200 bine yakın hesabı askıya almış; Facebook da "7 sayfayı, 3 grubu ve 5 hesabı" kapatmıştı.

Facebook ve Twitter, Çin'i; Hong Kong'da protesto gösterisi düzenleyenleri "tehlikeli ve aşırılık yanlısı" olarak nitelendirerek itibarsızlaştırmaya çalışmakla suçlamıştı.


Çin medyası ise Google, Twitter ve Facebook'u, Hong Kong'daki protestocuların şiddet eylemlerinin ifşa edilmesini engelleyerek basın özgürlüğüne zarar vermekle itham ediyor.

Protestolar nasıl başladı?
Hong Kong'daki gösteriler, Haziran ayında suç işlediklerinden şüphelenilen kişilerin Çin'e iadesine imkan veren tartışmalı yasa tasarısı nedeniyle başladı.

Her ne kadar yasa tasarısı askıya alınsa da göstericiler, "Çin'in boyunduruğuna karşı çıkmak amacıyla" gösterilerine düzenli aralıklarla devam ediyor.

Hong Kong, "iki sistem, tek devlet" ilkesi altında yönetilen eski bir İngiliz sömürgesi.

Bu yarı özerk bölge, İngiltere'nin 1842'de başlayan sömürge yönetimi sonrası 1 Temmuz 1997'de yeniden Çin'in hâkimiyeti altına girmişti.

Ancak Hong Kong'da medya özgürlüğü ve yargı bağımsızlığı yasal güvence altında.

Göstericiler ise tartışmalı tasarının yasalaşması halinde Hong Kongluların özgürlüklerinin kısıtlanacağını ve düzenlemenin muhaliflerin susturulması için kullanılabileceğini savunuyor.

Protestocular polisin göstericilere yönelik tutumuyla ilgili olarak bağımsız bir soruşturma açılmasını ve gözaltındaki tüm göstericilerin serbest bırakılmalarını da talep ediyor.
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