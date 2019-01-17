21 Ocak'ta Ay tutulması var

Tam tutulma anı 1 saat 02 dakika, tutulmanın tamamı 5 saat 12 dakika süreceğini söyleyen Astonom Erkan Arı, "Tutulma ortasında Ay'ın Dünya'ya olan uzaklığı yaklaşık olarak 364.208 km olacak. Ay'ın Dünya'ya olan ortalama uzaklığı 383.704 km'dir. Yani Ay'ın görünür büyüklüğü artacak. Tutulma boyunca Ay, Yengeç Takımyıldızının önünde olacak" dedi.





DAHA DA BÜYÜK GÖZÜKECEK





Ay ve Güneş'in doğarken ve batarken daima daha büyük gözüktüğünü söyleyen Arı, "Bu büyüklük atmosferin mercek görevi görmesinden meydana gelir. Bunun üzerine tutulma anında Ay yakın konumda olduğu için daha da büyük gözükecek. Yani kocaman bir ay tutulması izleyeceğiz. Tutulmaların en keyifli anı yavaş yavaş kapanıp tam tutulma haline dönüşmesidir. Türkiye'nin batısı en zevkli kısımlarını izleyecek. Kanlı ay tutulması yoktur ancak bu tutulmada ay iki kere kırmızılaşacak" açıklamasını yaptı.





'KANLI AY TUTULMASI TABİRİ TAMAMEN UYDURMADIR'





Kanlı Ay tutulması diye bir şeyin olmadığını söyleyen Arı, "Kanlı Ay tutulması tabiri birkaç senedir popüler olup Amerika'daki astronomların ortaya attığı isimlendirmedir. İnsanların ilgisinden ve korkusundan faydalanmak için verilen bu tabir daha sonra tüm Dünya'da kullanılmaya başlanmıştır. Kanlı Ay tutulması tabiri tamamen bir uydurma olup bilimsel olarak hiçbir tehlike barındırmamaktadır. Bu yüzden korkulacak bir durum yoktur" dedi.







Tutulma saatleri:





Ay, İstanbul'da saat: 08.28'de batacak





Güneş, İstanbul'da saat: 08.24'de doğacak





05.36 Kısmi Tutulma başlangıcı





06.34 Parçalı Tutulma başlangıcı





07.41 Tam Tutulma başlangıcı





08.12 Azami Tutulma





08.43 Tam Tutulma sonu





09.51 Parçalı Tutulma sonu





10.48 Kısmi Tutulma sonu



