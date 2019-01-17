Samanyolu Haber /Gündem / 21 Ocak'ta Ay tutulması var /17 Ocak 2019 14:08

21 Ocak'ta Ay tutulması var

21 Ocak'ta gerçekleşecek Ay tutulması, Türkiye'nin batısında görülecek ve tutulmanın ancak yarısı izlenebilecek.

SHABER3.COM

Tam tutulma anı 1 saat 02 dakika, tutulmanın tamamı 5 saat 12 dakika süreceğini söyleyen Astonom Erkan Arı, "Tutulma ortasında Ay'ın Dünya'ya olan uzaklığı yaklaşık olarak 364.208 km olacak. Ay'ın Dünya'ya olan ortalama uzaklığı 383.704 km'dir. Yani Ay'ın görünür büyüklüğü artacak. Tutulma boyunca Ay, Yengeç Takımyıldızının önünde olacak" dedi.

DAHA DA BÜYÜK GÖZÜKECEK

Ay ve Güneş'in doğarken ve batarken daima daha büyük gözüktüğünü söyleyen Arı, "Bu büyüklük atmosferin mercek görevi görmesinden meydana gelir. Bunun üzerine tutulma anında Ay yakın konumda olduğu için daha da büyük gözükecek. Yani kocaman bir ay tutulması izleyeceğiz. Tutulmaların en keyifli anı yavaş yavaş kapanıp tam tutulma haline dönüşmesidir. Türkiye'nin batısı en zevkli kısımlarını izleyecek. Kanlı ay tutulması yoktur ancak bu tutulmada ay iki kere kırmızılaşacak" açıklamasını yaptı.

'KANLI AY TUTULMASI TABİRİ TAMAMEN UYDURMADIR'

Kanlı Ay tutulması diye bir şeyin olmadığını söyleyen Arı, "Kanlı Ay tutulması tabiri birkaç senedir popüler olup Amerika'daki astronomların ortaya attığı isimlendirmedir. İnsanların ilgisinden ve korkusundan faydalanmak için verilen bu tabir daha sonra tüm Dünya'da kullanılmaya başlanmıştır. Kanlı Ay tutulması tabiri tamamen bir uydurma olup bilimsel olarak hiçbir tehlike barındırmamaktadır. Bu yüzden korkulacak bir durum yoktur" dedi.

Tutulma saatleri:

Ay, İstanbul'da saat: 08.28'de batacak

Güneş, İstanbul'da saat: 08.24'de doğacak

05.36 Kısmi Tutulma başlangıcı

06.34 Parçalı Tutulma başlangıcı

07.41 Tam Tutulma başlangıcı

08.12 Azami Tutulma

08.43 Tam Tutulma sonu

09.51 Parçalı Tutulma sonu

10.48 Kısmi Tutulma sonu

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 21 Ocak'ta Ay tutulması var Sonraki Haber >>

Bahçeli'den prompter'a: Burasını yanlış koymuş, kaldırın bunları ya!

Bahçeli'den prompter'a: Burasını yanlış koymuş, kaldırın bunları ya!

Anne iki yaşındaki bebeğini araban düşürdü

Anne iki yaşındaki bebeğini araban düşürdü

Gördüğünüz şey uzaydan çekilmedi

Gördüğünüz şey uzaydan çekilmedi

Tren istasyonunda palalı adam paniği

Tren istasyonunda palalı adam paniği

Menbiç'te intihar saldırısı: İki ABD askeri ve 10 sivil öldü

Menbiç'te intihar saldırısı: İki ABD askeri ve 10 sivil öldü

Keşke anlayabilselerdi!

Keşke anlayabilselerdi!

Kamyonlar çarpıştı, bölgede yaşayanlar boşta kalan hayvanları kaçırdı

Kamyonlar çarpıştı, bölgede yaşayanlar boşta kalan hayvanları kaçırdı

A Haber sahte profesöre bağlanıp milleti trolledi

A Haber sahte profesöre bağlanıp milleti trolledi

İşte uçağa kokpit camından girmeye çalışan pilot

İşte uçağa kokpit camından girmeye çalışan pilot

Kano sürücüsünden ilginç gösteri

Kano sürücüsünden ilginç gösteri
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:04:18