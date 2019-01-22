21 Ocak Pazartesi 'yılın en depresif günü' ilan edildi Peki ne kadar doğru?

Dünya çapında 21 Ocak Pazartesi günü, "yılın en depresif günü" olarak anılıyor. 'Pazartesi sendromu' (Blue Monday) olarak da bilinen ocak ayının üçüncü pazartesi gününde insanlar, ruhsal anlamda enerjilerinin düşük ve kendilerini üzgün hissediyor.





Öte yandan yılbaşında ve Noel'de hediye almak için girilen kredi kartı borçları ve kötü hava koşulları gibi etkenlerin birleşmesi ile 'pazartesi depresyonu' yılın en bunaltıcı günü olarak sosyal medyada da 'kutlanıyor'.





Hava durumu, borçların ardından azalan maaş, Noel ve yılbaşının ardından geçen zaman, motivasyon düşüklüğü gibi faktörler göz önünde bulundurularak hesaplanan 'pazartesi depresyonu'na tepkiler de gecikmedi.





Psikolog Cliff Arnall, yılın üçüncü pazartesi gününün "yılın en üzgün günü" olarak hesaplanmasının ardında bilimin olmadığını ve turizm şirketlerinin insanları tatile yönlendirmek için bu argümanları kullandığını belirtti.





Yapılan eleştiriler arasında 'pazartesi sendromu' kavramının, insanları "alışveriş yaparak rahatlamaları" argümanı ile ekonomik fayda amaçlı icat edildiğine de yer veriliyor.











