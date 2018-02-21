Samanyolu Haber /Gündem / 2040'ta Türkiye nüfusu 100 milyon olur /21 Şubat 2018 16:00

2040'ta Türkiye nüfusu 100 milyon olur

TÜİK'e göre mevcut şartlara göre 2040'da Türkiye nüfusunun 100 milyon olması bekleniyor

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Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını temel alarak ürettiği ana senaryoya göre Türkiye nüfusunun 2040 yılında 100 milyonu geçmesi bekleniyor.

TÜİK bültenine göre demografik göstergelerdeki mevcut eğilimler devam ettiği takdirde, 2017 yılı 80 milyon 810 bin 525 kişi olan Türkiye nüfusunun, 2023 yılında 86 milyon 907 bin 367 kişiye, 2040 yılında ise 100 milyon 331 bin 233 kişiye ulaşması beklenmekte.

Nüfusun 2069 yılına kadar artarak 107 milyon 664 bin 079 kişiyle en yüksek değerine ulaşması bu yıldan itibaren ise azalışa geçmesi öngörülüyor. Türkiye nüfusunun 2080 yılında 107 milyon 100 bin 904 kişiye gerilemesi bekleniyor.
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