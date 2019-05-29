Samanyolu Haber /Dünya / 2020'deki ABD seçimiyle ilgili çarpıcı Trump analizi /29 Mayıs 2019 23:30

2020'deki ABD seçimiyle ilgili çarpıcı Trump analizi

Trump’ın yeniden seçilme imkanını ekonomik ölçütlerle değerlendiren modeller, başkanın kişilik özelliklerini dikkate almadığı için eleştiriliyor. Uzmanların oluşturduğu üç farklı modelin üçü de ABD Başkanı Donald Trump’ın 2020 seçimlerini yeniden kazanacağını öngördü.

SHABER3.COM

Uzmanların oluşturduğu üç farklı modelin üçü de ABD Başkanı Donald Trump’ın 2020 seçimlerini yeniden kazanacağını öngördü.

Tahminler gayri safi yurt içi hasıla, üretim ve işsizlik oranları gibi çeşitli ekonomik verilerle halihazırda başkanlık görevinde bulunmanın verdiği avantaj temel alınarak hesaplandı.

Modellerin sonuçları Obama yönetimi döneminde Hazine Bakanlığı Danışmanlağı yapan Steven Rattner’ın bir makalesinde özetlendi.

Rattener'a göre en güvenilir modellerden birini Yale Üniversitesi’nden Profesör Ray Fair hazırladı. Fair, modelini oluştururken gayri safi yurt içi hasıla oranlarıyla görevdeki bir başkanın yeniden seçilme oranlarını karşılaştırdı.

Profesörün aynı modelle daha önce hesapladığı Obama’nın başkanlık seçimlerini ikinci kez kazanacağı tahminleri doğru çıkmıştı.

Ancak bu model, Trump’ın kendine has farklı özelliklerini göz önünde bulundurmadığı gerekçesiyle “kusurlu” olduğu yönünde eleştiriler aldı.

Moody’s Analytics’in baş ekonomisti Mark Zandi de farklı modelleri inceleyerek, Trump’ın 2020 başkanlık seçimlerini kazanacağı öngörüsünde bulundu.

Trend Macrolytics’ten Donald Luskin ise Seçiciler Kurulu’nu inceledikten sonra oluşturduğu modelde Trump’ın seçimleri tekrar kazanma olasılığının yüksek olduğunu öne sürdü. 

(Clark Mindock - Çeviri: Ayşe Yıldız / Independent Türkçe)

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 2020'deki ABD seçimiyle ilgili çarpıcı Trump analizi Sonraki Haber >>

AKP'den neden vazgeçtiğini açıklayıp "Her şey güzel olacak" dedi

AKP'den neden vazgeçtiğini açıklayıp

Ankara'daki işkence iddiaları Uluslararası kamuoyunda ses getirdi

Ankara'daki işkence iddiaları Uluslararası kamuoyunda ses getirdi

Konuşmaya tahammül edemeyince vatandaşı iterek röportajdan kovdu

Konuşmaya tahammül edemeyince vatandaşı iterek röportajdan kovdu

İmamoğlu'nun aktrolle imtihanı

İmamoğlu'nun aktrolle imtihanı

'Binali Yıldırım Başkan Olursa 'Yürüme, Kaldırım Vergisi' gelir '

'Binali Yıldırım Başkan Olursa 'Yürüme, Kaldırım Vergisi' gelir '

Yeni 100 ve 200 eurolar piyasaya sürülüyor

Yeni 100 ve 200 eurolar piyasaya sürülüyor

Tekne minibüse çarptı o anlar kamerada

Tekne minibüse çarptı o anlar kamerada

Meczubun adı TSK'da... Erlere Sedat Peker'li yürüyüş kararı saydırdılar

Meczubun adı TSK'da... Erlere Sedat Peker'li yürüyüş kararı saydırdılar

Nagehan Alçı'nın yanındaki sunucu: Nagehan'ın CHP alerjisi var

Nagehan Alçı'nın yanındaki sunucu: Nagehan'ın CHP alerjisi var

Miktofonu açık kalan ünlü sunucudan Erdoğan'a olay sözler

Miktofonu açık kalan ünlü sunucudan Erdoğan'a olay sözler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:03:33