2020'deki ABD seçimiyle ilgili çarpıcı Trump analizi

Uzmanların oluşturduğu üç farklı modelin üçü de ABD Başkanı Donald Trump’ın 2020 seçimlerini yeniden kazanacağını öngördü.





Tahminler gayri safi yurt içi hasıla, üretim ve işsizlik oranları gibi çeşitli ekonomik verilerle halihazırda başkanlık görevinde bulunmanın verdiği avantaj temel alınarak hesaplandı.





Modellerin sonuçları Obama yönetimi döneminde Hazine Bakanlığı Danışmanlağı yapan Steven Rattner’ın bir makalesinde özetlendi.





Rattener'a göre en güvenilir modellerden birini Yale Üniversitesi’nden Profesör Ray Fair hazırladı. Fair, modelini oluştururken gayri safi yurt içi hasıla oranlarıyla görevdeki bir başkanın yeniden seçilme oranlarını karşılaştırdı.





Profesörün aynı modelle daha önce hesapladığı Obama’nın başkanlık seçimlerini ikinci kez kazanacağı tahminleri doğru çıkmıştı.





Ancak bu model, Trump’ın kendine has farklı özelliklerini göz önünde bulundurmadığı gerekçesiyle “kusurlu” olduğu yönünde eleştiriler aldı.





Moody’s Analytics’in baş ekonomisti Mark Zandi de farklı modelleri inceleyerek, Trump’ın 2020 başkanlık seçimlerini kazanacağı öngörüsünde bulundu.





Trend Macrolytics’ten Donald Luskin ise Seçiciler Kurulu’nu inceledikten sonra oluşturduğu modelde Trump’ın seçimleri tekrar kazanma olasılığının yüksek olduğunu öne sürdü.





(Clark Mindock - Çeviri: Ayşe Yıldız / Independent Türkçe)



