2020 seçimi öncesi Trump'a kötü haber

ABD’de 2020’de yapılacak başkanlık seçimlerinde, göz önünde bulundurulması gereken çok sayıda Demokrat Partili aday var. Üstelik son ankete göre, önde gelen 5 Demokrat adaydan her biri Donald Trump'ı mağlup edebilir.





SSRS adlı araştırma şirketinin CNN için yaptığı ankete katılanların yüzde 56’sı Trump’ın ülke ekonomisine katkı sağladığını düşünüyor. Bununla birlikte seçim kampanyasındaki 5 demokrat adayın da, ankette Trump’ı geçtiği görüldü.





Trump’a en büyük farkı atan aday, Beto O’Rourke oldu. Seçmenlerin yüzde 52’si oylarını O’Rourke’a vereceğini söylerken, yüzde 42’si oylarını Trump’a vereceğini belirtti.





Anket sonuçlarına göre, Joe Biden yüzde 6, Bernie Sanders yüzde 7, Kamala Harris ise yüzde 4 farkla ABD Başkanı Trump'ı alt etti.





Son haftalardaki anketlerde oylarını artırdığı görülen Indiana Belediye Başkanı Pete Buttigieg de yüzde 3 farkla Trump’ın önünde yer aldı.





Elizabeth Warren anket sonuçlarında Trump'tan az oy alan tek aday oldu. Bununla birlikte, i2 politikacının aldığı oy oranı arasındaki fark çok az. Trump’ın oy oranı yüzde 48 iken, Massachusetts senatörü Warren ise yüzde 47'de kaldı





Öte yandan, Beyaz Saray Genel Sekreteri Vekilliği yapan Mick Mulvaney, Kaliforniya’da yaptığı konuşmada, ekonominin düzeldiğini ve bu sebeple Trump’ın 2020’de tekrar seçileceğini ileri sürdü.





Mulvaney, sözlerine şöyle devam etti::





“Bence her şey çok basit. Halk kendisi için faydalı olan kişiye -sevmese de- oy verecek.”





Söz konusu anket, 25-28 Nisan tarihlerinde 1.007 katılımcıyla yapıldı.





(Chris Riotta - The Independent / Çeviri: Nezir Sümerkan)





