'2019'da birçok şirket ya batacak ya da ucuza yabancıya satılacak'

Sputnik'ten Ahu Özyurt'un sorularını yanıtlayan Avukat Murat Keçeciler, "Varlıklar çok ucuzladı, yabancılar büyük bir iştahla Türkiye pazarına girmek için araştırma yapıyorlar. Mesele, gelen yabancı sermayenin niteliği. Çok aşırı kar seven risk seven bir mentaliteyle mi geliyor, yoksa gerçekten toplumsal refahın arttırılması, şeffaflık gibi değerlerle mi geliyorlar? Çok keskin ayrım yapmak mümkün değil ama gelenin çoğunluğu ‘riski fazla getirisi fazla' diye geliyor" dedi.







'İKİ MOTORU PATLAK UÇAK GİBİYİZ'





Konkordato furyasının bütün hızıyla devam ettiğine de dikkat çeken Keçeciler, hükümetin kısıtlayıcı bazı tedbirleri yıl sonundan önce devreye gireceğini söyledi. "Türkiye iki motoru patlamış, dört motorlu bir uçak gibi uçuşa devam ediyor. YEP ile beraber, hükümet bu uçağı indirip tamir etmek yerine, ‘irtifasını azaltalım, alçaktan uçalım, hızını azaltalım, iki motorla gidebildiğimiz kadar gidelim' diye bir karar aldı. Bunda Mart'taki seçimlerin de etkisi vardır. Ama sadece sizin motorlarınız patlak değil, hava şartları da kötüleşiyor. Dünya ekonomisi de 2019'de global bir krize doğru gidiyor. Trump'un başlattığı, ticaret savaşları hızlı bir şekilde devam edecek gibi. Bir de mevcut ittifaklar mekanizması da bozuluyor" dedi.





'GENÇLER "MİLLİYETÇİYİZ" DİYOR'





Zafer Küçükşabanoğlu ile birlikte hazırladıkları Gençlik ve Siyaset Araştırmasından da bahseden Avukat Murat Keçeciler, "Moda konulara takılıyor, strateji üretmiyoruz. Her yerde kodlama öğretiyoruz ama kim öğretecek? Eğitimci kadromuz var mı? Bu kadar kodlamacıya dünyada ihtiyaç var mı? Biz bunu yapınca bir anda Silikon Vadisi olmayacağız, çünkü yapay zeka sayesinde artık bilgisayarların kodlarını da robotlar yazıyor. Gençler neyin peşinde diye araştırdık. Özgüvenleri çok yüksek ama kendilerini ifade edemiyorlar, kafaları karışık, marka ve kurum sadakatleri çok az" diye konuştu.







Keçeciler Türkiye'de gençliğin şu anda dünyadaki yaşıtlarından farklı olarak "yoğun teknoloji tüketimi yaptığını ama girişimci olmadığını belirtti. "Gençlerin büyük bir kısmı ikinci kez oy vermiyor. Milliyetçi olarak tanımlıyorlar, bu dünyayla uyumlu ama Türkiye'nin riski, içinde 4.5 milyon Suriyeli barındırıyor ve bunların entegrasyonu için hiçbir şey yapmıyor. Gençlerin taleplerine yönelik siyasetin de kendisini geliştirmesi ve çözüm üretmesi, teknolojiyle adaptasyon gerekiyor".