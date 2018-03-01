Samanyolu Haber /Gündem / 2019 seçimlerinin kilit partisini açıkladı /01 Mart 2018 14:56

2019 seçimlerinin kilit partisini açıkladı

SONAR Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı, Saadet Partisi'nin 2019 yılında yapılacak olan seçimlerin kilit partisi olduğunu söyledi.

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Bayrakçı, “En önemli ittifaklardan birisi İYİ Parti ile Saadet Partisi ittifakıdır. Bu seçimin altın ittifakı olur bu. Çünkü Saadet’in ziyan olan, bir türlü Saadet’e gitmeyen 5 – 6 puanı var. Onun için Saadet Partisi bu seçimin kilit partisi. Saadet’in seçmeni ‘bu sefer oyum ziyan olmayacak’ dediği an o 5-6 puanı fazlasıyla geri alır” ifadelerini kullandı.

Bayrakçı, CNN Türk’te AKP ve MHP'nin yapacağı 'Cumhur İttifakı’nın konuşulduğu bir programda Saadet Partisi’nin 2019 yılında yapılacak olan seçimlerin kilit partisi olduğunu ifade etti.

Öte yandan Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, partilerine yönelik olarak ittifak ısrarları devam ederken "Biz yerimizde iyiyiz" demişti ve Cumhurbaşkanlığı seçiminde partisinin bir aday çıkaracağı birkaç kez dile getirmişti. Son olarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan SP'den bir ses beklendiği söylemiş, "Kapı kapanmadı" ifadesini kullanmıştı.
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