2019 maaş zammı ortalaması belli oldu: Enflasyonun altında...

PERYÖN, Türkiye İnsan Yönetimi Derneği ve KPMG Türkiye tarafından perakende, profesyonel hizmetler, otomotiv, endüstriyel üretim, ilaç gibi 20'den fazla sektörden 100'ü aşkın şirketin katılımıyla gerçekleştirilen 2019 Ücret Araştırması kurumların 2019 zam karnelerini belirledi.





Dünya gazetesinin aktardığına göre, katılımcıların yüzde 39'unu çok uluslu şirketlerin oluşturduğu araştırmaya göre kurumların yüzde 95'i 2019'da bir kez zam yapmayı planlıyor. 2018 yılında yüzde 90 olarak gerçekleşen bu oran 2017 senesinde ise yüzde 82'ydi.





2019 yılı için şirketlerin bütçeledikleri ortalama ücret artışı ise yüzde 16.6. Bu rakam son iki yılla kıyaslandığında dikkate değer bir yükseklik ortaya koyuyor. 2019 yılı için öngörülen enflasyon oranı da rakamlar üzerinde etkili oluyor.





'KUR DALGALANMALARI ÜCRET ARTIŞLARINI ETKİLİYOR'





PERYÖN Yönetim Kurulu Başkanı Berna Öztınaz, şöyle konuştu:





"Araştırmaya katılan kurumların yüzde 95'i, 2019 yılı için yılda bir kez ücret artışı yapacağını belirtti. Önceki yıllardan farklı olarak ekonomik verilere bağlı olarak ücret artış frekanslarının ve oranlarının değişim gösterebileceği de öngörülüyor. Şirketlerin faaliyet gösterdikleri sektör, şirket yapısı ve ülke ekonomisindeki gelişmeler ile küresel ekonomideki dalgalanmalar da ücret artış politikalarını etkileyen faktörler arasında. Bazı şirketler yıllık toplam ücret artış oranını ikiye bölerek, bazıları ise ek enflasyon artışı yaparak 2019 enflasyon ile mücadele hareketlerini belirleyecek. Şirketler yıl ortasından sonra gerçekleşen ekonomik gelişmelerde dümeni hızlı çevirmekte imtina edip, ücretler konusunda daha temkinli bir yönetim yaklaşımı sergileyebilir. Çalışan bağlılığını öncelikleri arasına alan şirketlerin bütçeledikleri artışın altına inmeyeceğini tahmin ediyoruz. Ücret artış oranlarını 2019 yılında en çok etkileyecek unsurların enflasyon baskısı ile döviz kurlarındaki dalgalanmalar olacağı aşikâr. Bu nedenle gerçekleşecek ücret artışlarında herhangi bir değişiklik olup olmayacağını önümüzdeki yılın raporunda hep birlikte göreceğiz."





ZAMLAR YILIN İLK ÇEYREĞİNDE





Araştırmadan çıkan bir diğer veri de zam oranlarının zamanlaması. Araştırma sonuçları, tek frekans halinde gerçekleşecek zamların yılın ilk çeyreğinde maaşlara yansıyacağını ortaya koyuyor. Kurumların yüzde 75'i 2019 zammını Ocak-Mart ayında yapmayı planlıyor. Yüzde 15'i Nisan-Haziran, yüzde 7'si Temmuz-Eylül ve yüzde 3'ü de Ekim-Aralık arasında zam yapacak.





2017'de kurumların yüzde 79'unun ve 2018 yıllında ise 72.6'sinin zammı ilk çeyrekte yapmayı tercih ettiğini anlatan Öztınaz, "Önceki yıllardan farklı olarak bu yıl çalışan bağlılığını göz önünde bulunduran şirketlerin bir enflasyon düzenlemesi yapması söz konusu olabilir" dedi.