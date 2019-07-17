2019-2020 sezonu derbi haftaları belli oldu...

Spor Toto Süper Lig Cemil Usta sezonu fikstür kura çekimi gerçekleştirildi. Türkiye Futbol Federasyonu Riva Hasan Doğan Tesisleri’nde yapılan fikstür kura çekimine Türkiye Futbol Federasyonu Birinci Başkan Vekili Servet Yardımcı, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim, İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Akıncıoğlu, Genel Sekreter Kadir Kardaş ve Süper Lig kulüplerinin başkanları ile temsilcileri katılım gösterdi. TFF Birinci Başkan Vekili Servet Yardımcı fikstür kura çekimi öncesi yaptığı açıklamada, Türk futbolunu hak ettiği sağlıklı yapıya kavuşturacaklarını ifade ederek, “Bu sezon Trabzonspor’un ‘Dozer’ lakaplı efsane kaptanı Cemil Usta anısına oynanacak. Kendisini rahmetle anıyoruz ve adına yakışır bir sezon olacağını düşünüyoruz. Yayıncı kuruluşla 18 yıldır yaptığımız bir işbirliğimiz var. Karşılıklı saygı ve güvene dayanan bu yolculuğun uzun yıllar devam edeceğine inanıyoruz. Kulüp lisans talimatlarında yapılan reformlarla futbol ailesini daha sağlıklı bir yapıya kavuşturmayı hedefliyoruz. Bu değişikliklerle birlikte hepimize önemli sorumluluklar düşmekte. Türk futbolunu bu hassasiyetler içinde hak ettiği sağlıklı yapıya kavuşturacağız. Güzel bir sezon geçirmeyi diliyoruz. Cemil Usta sezonu hayırlı olsun, tüm takımlarımıza başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

Spor Toto Süper Lig’de 2019 - 2020 sezonu bu yıl 16 Ağustos’ta oynanacak maçlarla başlayacak. İlk yarı 29 Aralık tarihinde tamamlanacak ve ikinci yarı da 17 Ocak’ta başlayıp 17 Mayıs’ta noktalanacak.





Süper Lig'deki derbi tarihleri:





3. hafta Fenerbahçe-Trabzonspor





6. hafta Galatasaray-Fenerbahçe, Trabzonspor-Beşiktaş





9. hafta Beşiktaş-Galatasaray





13. hafta Trabzonspor-Galatasaray





16. hafta Fenerbahçe-Beşiktaş





İşte fikstür çekimi ve ilk hafta oynanacak maçlar:





• Sivasspor - Beşiktaş





• Fenerbahçe - Gazişehir





• Yeni Malatyaspor - Başakşehir





• Gençlerbirliği - Rizespor





• Kasımpaşa - Trabzonspor





• Kayserispor - Alanyaspor





• Konyaspor - Ankaragücü





• Denizlispor - Galatasaray





• Göztepe- Antalyaspor