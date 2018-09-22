2017'nin rekortmen İHA pilotuna 7.5 yıl hapis cezası

Kayseri’de, cemaat soruşturması kapsamında görülen davada, Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki (TSK) mahrem yapılanması iddiasıyla yargılanan İnsansız Hava Aracı (İHA) pilotu üsteğmen Yavuz Uysal, 7,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.







4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, tutuklu sanık, İHA pilotu eski üsteğmen Yavuz Uysal ile avukatı hazır bulundu. Cemaatin TSK’daki yapılanması içinde yer aldığı, ankesörlü ve kontörlü telefonlardan ardışık arandığı, cemaat toplantılara katılıp, verilen talimatlar doğrultusunda hareket ettiği iddialarını reddeden sanık Yavuz Uysal, beraatini istedi.





Yazılı savunmasını tekrar ettiğini belirten Yavuz Uysal, “Suçlamaları kabul etmiyorum. Hiçbir zaman onlarla bağlantım olmadı. Aksine onlar tarafından, yıllarca mağdur edildim. Adli kontrolle salıverilmeyi ve beraatimi istiyorum” dedi.





‘2017’DE EN FAZLA UÇUŞ İCRA EDEN PİLOT’ İDDİASI





Duruşmada sanık vekili, mahkemeye, dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı tarafından Yavuz Uysal’a verilen plaketi sundu. Plaketin, Uysal’a, ‘2017’de en fazla uçuş icra eden pilot’ olduğu için verildiği söylendi. Ardından plaketin bir fotoğrafı, duruşma dosyasına konuldu.





Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucu, tutuklu sanık Yavuz Uysal’ı ‘silahlı terör örgütü üyeliği’ suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.