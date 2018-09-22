Samanyolu Haber /Gündem / 2017'nin rekortmen İHA pilotuna 7.5 yıl hapis cezası /22 Eylül 2018 11:24

2017'nin rekortmen İHA pilotuna 7.5 yıl hapis cezası

Türk Hava Kuvvetleri'nin '2017'de en fazla uçuş icra eden pilotu' olan İnsansız Hava Aracı (İHA) pilotu üsteğmen Yavuz Uysal, cemaat üyesi olmaktan 7,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Uysal'ın aldığı plaketin bir fotoğrafı, duruşma dosyasına konuldu.

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Kayseri’de, cemaat soruşturması kapsamında görülen davada, Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki (TSK) mahrem yapılanması iddiasıyla yargılanan İnsansız Hava Aracı (İHA) pilotu üsteğmen Yavuz Uysal, 7,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, tutuklu sanık, İHA pilotu eski üsteğmen Yavuz Uysal ile avukatı hazır bulundu. Cemaatin TSK’daki yapılanması içinde yer aldığı, ankesörlü ve kontörlü telefonlardan ardışık arandığı, cemaat toplantılara katılıp, verilen talimatlar doğrultusunda hareket ettiği iddialarını reddeden sanık Yavuz Uysal, beraatini istedi.

Yazılı savunmasını tekrar ettiğini belirten Yavuz Uysal, “Suçlamaları kabul etmiyorum. Hiçbir zaman onlarla bağlantım olmadı. Aksine onlar tarafından, yıllarca mağdur edildim. Adli kontrolle salıverilmeyi ve beraatimi istiyorum” dedi.

‘2017’DE EN FAZLA UÇUŞ İCRA EDEN PİLOT’ İDDİASI

Duruşmada sanık vekili, mahkemeye, dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı tarafından Yavuz Uysal’a verilen plaketi sundu. Plaketin, Uysal’a, ‘2017’de en fazla uçuş icra eden pilot’ olduğu için verildiği söylendi. Ardından plaketin bir fotoğrafı, duruşma dosyasına konuldu.

Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucu, tutuklu sanık Yavuz Uysal’ı ‘silahlı terör örgütü üyeliği’ suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.
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