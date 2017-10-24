2017’nin ilk siyasi partisi GAAP kuruldu

Listeye göre 2017 yılının ilk siyasi partisi olan Güven Adalet ve Aydınlık Partisi kuruldu.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 'Faaliyette Olan Siyasi Partiler' listesi 19 Ekim 2017 tarihinde güncellendi. 2 siyasi partinin kapandığını gösteren listeye göre 2017 yılının ilk siyasi partisi de kuruldu.

983 yılından bu yana kurulu siyasi partileri gösteren listeye göre, Türkiye'de 86 parti var. Listenin son 5 yılına bakıldığında her yıl 7-8 partinin kurulmuş olduğu görülürken son 1 yılda bu sayının 2 ile sınırlı olması dikkat çekiyor.





Eylül ayı itibariyle güncelenen listeye göre 31 Ağustos 2016 tarihinde Osmanlı Partisi kuruldu. Osmanlı Partisi'nden yaklaşık 1 yıl sonra 3 Ekim 2017'de ise kısa adı GAAP olan Güven Adalet ve Aydınlık Partisi kuruldu. Partinin Genel Başkanlığı'nı eski bir CHP'li olan Zeynep Göksü yürütüyor.

Listeye göre 2 siyasi parti de kapandı. Bu partiler 2013 yılında, Gezi protestolarının ardından kurulan Gezi Partisi ve 2014 yılında kurulan Türkiye Halk Partisi oldu. Kapanma işlemlerini başlatan Gezi Partisi'nin bunun gerekçeleriyle ilgili önümüzdeki günlerde bir açıklama yapması bekleniyor.





2017 YILININ 2. PARTİSİNİ AKŞENER KURACAK





OHAL sürecinde yeni parti kurulmaması soru işaretlerine yol açarken Meral Akşener önderliğinde kurulacak yeni parti de bu hafta başvuru yapacak. 25 Ekim Çarşamba günü yapılacak başvuruyu yeni partinin kurucular Kurulunda yer alacak bağımsız milletvekilleri, Ümit Özdağ, Yusuf Halaçoğlu, Nuri Okutan ve İsmail Ok'un yapması bekleniyor.