Samanyolu Haber /Gündem / 2016'da 1 milyon 182 bin 491 trafik kazası oldu /21 Haziran 2017 12:33

2016'da 1 milyon 182 bin 491 trafik kazası oldu

Türkiye'de 2016'da meydana gelen trafik kazası 1 milyon 182 bin 491 olarak gerçekleşti. Bu trafik kazalar sonucunda 7 bin 300 kişi öldü, 303 bin 812 kişi yaralandı.

SHABER3.COM

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılı karayolu trafik kaza istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, geçen yıl meydan gelen trafik kazası sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 9,9 azalarak 1 milyon 313 bin 359'dan 1 milyon 182 bin 491'e geriledi. Söz konusu kazaların 997 bin 363'ünü maddi hasarlı, 185 bin 128'ini ise ölümlü yaralanmalı kazalar oluşturdu. Yıl içerisinde meydana gelen ölümlü yaralanmalı trafik kazalarının yüzde 75'i yerleşim yeri içinde, yüzde 25'i ise yerleşim yeri dışında meydana geldi.

Türkiye’de geçen yıl trafik kazalarında 7 bin 300 kişi öldü. Bu kişilerden 3 bin 493'ü kaza yerinde, 3 bin 807'si ise yaralanıp sağlık kuruluşlarına sevk edildikten sonra kazanın sebep ve tesiriyle 30 gün içinde hayatını kaybetti. Trafik kazalarında 303 bin 812 kişi yaralandı.

Ölümlerin yüzde 48,3'ü, yaralanmaların yüzde 67,3'ü yerleşim yeri içinde gerçekleşirken ölümlerin yüzde 51,7’si, yaralanmaların ise yüzde 32,7’si yerleşim yeri dışında oldu.

'ÖLENLERİN YÜZDE 43,5'i SÜRÜCÜ'

Karayolu ağında 2016'da gerçekleşen trafik kazalarında ölen kişilerin yüzde 43,5’i sürücü, yüzde 33,1'i yolcu, yüzde 23,4'ü ise yayalardan oluştu. Trafik kazalarında ölenler ve yaralananlar cinsiyetlerine göre incelendiğinde ise ölenlerin yüzde 77,9'unun erkek, yüzde 22,1’inin kadın, yaralananların ise yüzde 69,3'ünün erkek, yüzde 30,7'sinin kadın olduğu görüldü.

Türkiye’de ölümlü yaralanmalı trafik kazasına neden olan toplam 213 bin 149 kusura bakıldığında kusurların yüzde 89,6'sının sürücü, yüzde 8,7'sinin yaya, yüzde 0,8'inin yol, yüzde 0,5'inin taşıt ve yüzde 0,4'ünün yolcu kaynaklı olduğu belirlendi.
<< Önceki Haber 2016'da 1 milyon 182 bin 491 trafik kazası oldu Sonraki Haber >>

Hocaefendi'nin ilk selfie röportajı ve Endonezya'ya mesajı

Hocaefendi'nin ilk selfie röportajı ve Endonezya'ya mesajı

Kadir Gecesi'nde canlı yayında Hocaefendi ile Hatim Duası

Kadir Gecesi'nde canlı yayında Hocaefendi ile Hatim Duası

Devlet başkanı ağzına giren arıyı yedi

Devlet başkanı ağzına giren arıyı yedi

Mehmet Ali Şengül'ün sesinden Tevhidname duası

Mehmet Ali Şengül'ün sesinden Tevhidname duası

Abdullah Gül Koza Altın Madeni'ni ziyaret etti

Abdullah Gül Koza Altın Madeni'ni ziyaret etti

Kuytul: Ben şerefsiz miyim ki bunu böyle söyleyeceğim?

Kuytul: Ben şerefsiz miyim ki bunu böyle söyleyeceğim?

Erdoğan, 176 gazeteci ile ilgili 'mütalaa'sını sundu

Erdoğan, 176 gazeteci ile ilgili 'mütalaa'sını sundu

Kişi başına düşen milli gelirin 135 bin dolar olduğu ülkeye 71 uçak dolusu yardım

Kişi başına düşen milli gelirin 135 bin dolar olduğu ülkeye 71 uçak dolusu yardım

THY uçağında skandal darp görüntüsü

THY uçağında skandal darp görüntüsü

Her Firavun'un bir Musa'sı vardır, 20 Temmuz darbecisi bunu sakın unutmasın!

Her Firavun'un bir Musa'sı vardır, 20 Temmuz darbecisi bunu sakın unutmasın!
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:51:29