2001'de ağır batığı olan Emlakbank neden yeniden açıldı?

Semih Ardıç / TR724

VARSA YOKSA MÜTEAHHİTLER







Emlakbank ya da eski ismi ile Emlak Kredi Bankası yeniden faaliyete geçiyor.





2001 senesinde batık vaziyette olduğu için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından tasfiyesine karar verilmişti.





Aradan geçen 17 sene zarfında yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri ve denetim kurulu üyeleri başta olmak üzere onlarca kişi bankadan maaş almaya devam etti.





Yönetim Kurulu Başkanlığı vazifesini milli görüş camiasının duayen bankacı olarak kabul ettiği Zeki Sayın ifa ediyor.





Albaraka Türk Katılım Bankası Genel Müdür Yardımcısı Deniz Aksu, Emlakbank Genel Müdürlüğü’ne tayin edildi.





EMLAKBANK’IN DÖNÜŞÜ





Bankanın tasfiye safahatı her ne hikmetse bitmedi. Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükûmeti 2018 senesine gelindiğinde bankayı yeniden faaliyete geçirmeye karar verdi.





Düne kadar “tasfiye halindeki banka”, artık “Emlakbank” unvanı ile yeniden mevduat toplayacak, kredi satacak.





Zahiren Hazine’nin elindeki bir imtiyazın (lisansın) nakde dönüştürülmesi gibi görünse de Emlakbank’ın batık inşaat firmalarını kurtarmak maksadıyla sahalara geri döndüğü anlaşılıyor.





İKİ BAKANLIĞIN ÖNCELİĞİ İNŞAAT





Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı elde kalan 2,3 milyon konutun satılabilmesi için yeni formüller geliştirmenin derdine düştü.





Ne kadar takdire şayan (!) bir gayret. Memlekette 1 dolar 6 TL’yi geçmiş, kimse yarın doların kaç TL’yı çıkabileceğini tahmin dahi edemiyor…





Piyasayı istikrara kavuşturmakla mükellef Hazine’nin bağlı olduğu merci ise müteahhitlerin nasıl kurtarılacağı ile meşgul.





Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER), Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) ve İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER), üye firmaların biten ve devam eden projelerdeki stok rakamlarını ve bunların kaç TL’ye tekabül ettiğini iki bakanlığa bildirdi.





Hazine ile Çevre bakanlıkları her üç çatı kuruluştan üye firmalarının stok rakamlarını bildirmelerini istemişti.





SATILAMAYAN DAİRELER HAVUZDA TOPLANACAK





Her firmanın stoklarından bir bölümünün yer aldığı bir varlık havuzu tesis edilecek ve gayrimenkullerin satışına dayalı birtakım yurtdışı ve yurtiçi tahvil ya da menkul enstrümanlar ile satılacak.





Böylece sektör firmalarının stoklarının eritilmesi ve nakit akışı kolaylığının sağlanmasının hedefleniyor. Bütün bu işlemleri de Emlakbank yürütecek.





Bugün “Emlakbank” olarak bilinen banka, Atatürk’ün talimatı ile halkın inşaat teşebbüslerini desteklemek, kredi tahsis etmek ve yetim haklarını korumak maksadıyla 3 Haziran 1926 tarihinde “Emlak ve Eytam Bankası” ismi ile faaliyete geçmişti.





Emlakbank seneler içinde mahalleler, İstanbul Ataköy, Ankara Yenimahalle gibi uydu şehirler kursa da siyasetçilerin müdahaleleri yüzünden iflasa sürüklendi.





EMLAKBANK’IN SADECE İNŞAAT ZARARI 7,2 MİLYAR TL





BDDK’nın tasfiye kararı verdiği 2001 senesinde Emlakbank’ın sadece inşaattan mütevellit zararı 7,2 milyar TL (dönemin rakamları ile 7,2 katrilyon TL) idi.





Başbakanlık Teftiş Kurulu’nun hazırladığı 5 bin sayfalık raporda hisselerinin tamamı Hazine’ye ait bir bankanın içinin siyasetçilerin talimatları ile nasıl boşaltıldığına dair ibretlik misaller var.





Hükûmetin iktisadî krize çare bulmak yerine müteahhitleri kurtarma derdine düşmesi de gösteriyor ki Emlakbank’ı batıran hatalardan hiç ibret alınmamış.





1990’ların Türkiyesinde siyasetçi ile sermaye arasındaki kirli ilişkiler yüzünden kamu bankaları batmış ve memleket 2001 krizinde ağır bir bedel ödemişti.





BAŞBAKANIN TALİMATIYLA KREDİ VERDİ, BATTI





Mesut Yılmaz ve Tansu Çiller’in başbakanlık yaptığı dönemlerde Emlakbank yolsuzluk ve rüşvetin merkezi haline getirilmişti.





Yılmaz ve Çiller’e yakın işadamları batık vaziyette iken bile Emlakbank’tan ihale, teminat mektubu ve kredi temin edebilmişti.





Haddi zatında elde kalan 2,3 milyon konutu bir havuzda toplamanın pratikte karşılığı olmayacak. Zira gayrimenkul fiyatları mütemadiyen düşüyor.





Herkes nakitte kalma derdinde. Piyasa ateş çemberinde.





Emlakbank, damat Berat Albayrak’ın kuracağı konut havuzunda boğulabilir.





Bugünün Dinç Bilginleri, Erol Aksoyları, Cavit Çağlarları, Enver Örenleri bakalım kim olacak?



